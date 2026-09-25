Entrega Gobierno de Tamaulipas 662.5 toneladas de fertilizante a productores de caña

Ocampo, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026 .- Como parte del Programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, llevó a cabo la entrega de 662.5 toneladas de fertilizante de sulfato de amonio para el cultivo de caña de azúcar, en beneficio de productores de la región.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, quien destacó que, mediante el componente “Apoyos con Insumos y Material Vegetativo para la Producción Primaria Agrícola (Fertilizantes Cultivo de Caña)”, se realizó la dispersión de fertilizante para mil 389 productores de los municipios de Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Ocampo.

En total, fueron distribuidos 26 mil 500 sacos de fertilizante de 25 kilogramos, equivalentes a 662.5 toneladas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la producción agrícola y apoyar a las familias dedicadas a la actividad cañera en esta región de Tamaulipas.

Durante su mensaje, Camacho Nieto resaltó el interés de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, de atender las necesidades del sector productivo y generar condiciones que permitan fortalecer las actividades agrícolas, particularmente aquellas que representan una fuente importante de ingresos para las familias del campo tamaulipeco.

Señaló que este tipo de apoyos forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para respaldar a las y los productores, mediante la entrega de insumos que contribuyan a mejorar las condiciones de producción y favorecer el desarrollo del sector agrícola.

Con esta importante entrega, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su atención al sector rural y da continuidad a las estrategias contempladas en el Programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, para seguir fortaleciendo la producción de caña y de esta manera contribuir a la producción primaria agrícola.

En la entrega estuvieron presentes Ángel Nájera Ortega, subsecretario de Bienestar Social en Tamaulipas; Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura; Felicitos Hernández Reyes, director de Desarrollo Rural, en representación de la alcaldesa de Antiguo Morelos; Alejandro Banda Domínguez, en representación del presidente municipal de Ocampo; y Mayra Méndez, directora de Desarrollo Rural, en representación de la presidenta municipal de Nuevo Morelos, además de productores beneficiados con este apoyo.