En Aldama, anuncia Américo 250 Viviendas para el Bienestar y rehabilitación del camino La Azufrosa-El Nacimiento

-Asiste al informe de la presidenta de Aldama, Noemí Sosa

Aldama, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- El Municipio de Aldama se sumará al programa de Vivienda para el Bienestar con la autorización para la construcción de 250 nuevas casas, dio a conocer el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien además anunció la rehabilitación del camino del ejido La Azufrosa hasta El Nacimiento, para fortalecer el turismo de este municipio.

En el marco de la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal, la tarde de este viernes en el Auditorio Municipal, el gobernador expuso que la Comisión Nacional de la Vivienda ya dio la autorización, a través del ITAVU, a fin de beneficiar a 250 familias de esta localidad.

“Vamos avanzando, hay muchos pendientes por hacer, pero se siente el cambio. Estamos sosteniblemente mejor de como estábamos antes y no hace mucho, hace cinco o seis años no estábamos en estas condiciones de prospectiva, de bienestar y oportunidad para nuestra gente”, mencionó.

Indicó que como parte del respaldo del gobierno federal y estatal para Aldama, en este municipio, en los últimos cuatro años se han invertido 1,455 millones de pesos, mientras que los Programas de Bienestar benefician a más de 8 mil tamaulipecos y tamaulipecas en este municipio, lo que implica una derrama anual de 297 millones de pesos.

“Así es como estamos trabajando en muchos ámbitos para poder ver cómo mantenemos esta dinámica humanista, esta forma de hacer ahora una visión política y mantenernos con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, mantenernos del lado correcto de la historia y seguir manteniendo el rumbo firme de esta Cuarta Transformación con esta visión humanista”, expresó.

El mandatario tamaulipeco reiteró su compromiso para impulsar las oportunidades y el potencial turístico de Aldama con sus extraordinarias bellezas naturales, por lo que dispuso la rehabilitación del camino de La Azufrosa al Nacimiento.

También reconoció la vocación ganadera de este municipio y el esfuerzo que hace la Asociación Ganadera local para mantener los estatus sanitarios, incluso internacionales, en lo que corresponde a la tuberculosis, la brucelosis y el gran esfuerzo que se ha hecho para reducir los casos de la plaga del gusano barrenador.

En el sector agrícola, hizo un llamado a los productores a buscar nuevas alternativas de cultivos que sean más resistentes a la falta de agua o que tengan otra rentabilidad en su comercialización.

“Tamaulipas tiene hoy, gracias a estos gobiernos de la transformación, un gran impulso que debemos seguir manteniendo y fortaleciendo para poder consolidar esta etapa de bienestar hacia nuestros habitantes, hacia nuestras personas que habitan en Tamaulipas”, manifestó.

Por su parte, la presidenta municipal de Aldama, Noemí Sosa Villarreal, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya “por encabezar un gobierno con rostro social”.

“Un gobernador comprometido con la paz, con la salud, con la educación, con el desarrollo, con la justicia, con el bienestar, pero sobre todo con aquellos que más lo necesitan”, dijo.

En su mensaje de bienvenida a este evento, reconoció las políticas públicas que ha emprendido el Gobierno del Estado para el bienestar de todo Tamaulipas.

“Reafirmar nuevamente y reconocer a nuestro gobernador, a quien encabeza un gobierno digno, un gobierno humanista, al doctor Américo Villarreal Anaya. Como siempre, doctor, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su respaldo, por ese gran compromiso que tiene con nuestro pueblo de Tamaulipas”, expresó.