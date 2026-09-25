Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Listo el Segundo Informe de Gobierno de Beto Hinojosa en Casas

*Y lo hemos visto arrastrando el lápiz en los últimos detalles de este documento

El Presidente Municipal del municipio de Casas, Beto Hinojosa, invita a la población en general a su Segundo Informe de Gobierno que se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre del presente año en punto de las 11:00 horas del día que tendrá lugar en el Auditorio Municipal.

Dijo para el que esto escribe que, se trabaja en la elaboración del informe para dar cuenta de obras, acciones y gestión del segundo año de Gobierno, con obras cumplidas y otras más en proceso.

“Me siento contento más no satisfecho, pero todavía queda un año más de gestión y el recurso 2026 se sigue aplicando en donde más se necesita, sobre todo a los que más lo necesitan, porque primero es el pueblo y en bien de todos.

Añadió que sigue trabajando con los tres órdenes de Gobierno para lograr más obras para Casas.

Por cierto, tendrá como invitado de honor y de lujo a este evento publico al gobernador Américo Villarreal Anaya, para constatar los avances que se han hecho en bien de Casas y el mandatario tamaulipeco sigue recorriendo en la recta final los municipios del estado para presenciar el segundo informe de alcaldes y alcaldesas como fue el caso de municipios de la sierra chiquita allá en San Carlos.

NOTAS CORTAS

1.- “Es burro”. Todavía se comenta allá en Bustamante lo ocurrido en el segundo informe de gobierno de la alcaldesa de este municipio celebrado hace apenas unos días. Que en ridículo quedó el ex alcalde Lupe Serna, al llevar a un minigrupo a manifestarse estando presente el número 1 de Tamaulipas y todo quedó registrado, anotado y notificado al tercer piso de Palacio de Gobierno, por lo que si tenía aspiraciones políticas ya todo se le derrumbó y por dejarse creer del mentado JR, a quien aclama y lo alba como si fuera Dios.

2.- Tiempo al tiempo, ha dicho uno de quienes está en el ánimo del pueblo para ser candidato a la presidencia municipal de Tula y por Morena, se trata del joven abogado, el carismático Erik García, quien dejó en claro que primero es lo primero y sin lugar a dudas es seguir trabajando por este Pueblo Mágico, mi tierra que me vio nacer. Tiempo al tiempo y así camina comunidad por comunidad rumbo al 2027, por lo que a Erik no lo pierda de vista en el futuro inmediato. Seguramente lo veremos en la boleta y es garantía de triunfo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.