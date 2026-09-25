Destaca Olga Sosa acciones de bienestar en San Carlos y San Nicolás

En estos municipios, a través de las tiendas y clínicas del bienestar, así como el programa Tamaulipas te conecta, se procuran mejores condiciones de vida de los habitantes

San Carlos, Tamaulipas.- La Senadora de la República, Olga Sosa Ruiz, reconoció las obras y acciones presentadas al gobernador Américo Villarreal Anaya en los municipios de San Carlos y San Nicolás, en donde destacan obras hidráulicas y reparación de caminos rurales.

Tras regresar de la Ciudad de México, donde sostuvo una intensa jornada legislativa, Olga Sosa, atestiguó los informes de Gaudisela Ramírez Savala, San Carlos y Analy Becerra Reséndez, en San Nicolás.

En San Carlos, destaca la inversión de 859 millones de pesos en los últimos cuatro años, en beneficio de cuatro mil habitantes de esta localidad.

“Desde San Carlos, tierra de historia y tradición que alguna vez fue capital de Tamaulipas, acompañamos al Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, en la presentación del Segundo Informe de Gobierno Municipal de la presidenta Gaudisela Ramírez Zavala. Un encuentro para conocer de primera mano los resultados, avances y retos de este municipio, tierra de mis antecesores”, señaló la congresista tamaulipeca.

Tras recibir el documento que contiene las obras y acciones del Ayuntamiento de San Carlos, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó los 163 millones de pesos que se invierten al año en este municipio en programas del bienestar; más la tienda bienestar, clínica y consultorio médico para apoyar a la población. También se comprometió a rehabilitar el tramo carretero de la Soledad a la cabecera municipal.

Segundo Informe San Nicolás

En el marco de entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal Analy Becerra Reséndez al Gobernador Américo Villarreal Anaya, nos permite conocer las acciones y resultados alcanzados durante estos dos años de administración en San Nicolás, indicó la Senadora Olga Sosa.

Afirmó que a través de Tamaulipas Te Conecta de Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas se logra enlazar a través de un cabina telefónica con los familiares que están en otros estados o fuera del país.

Producto de la relación con CONAGUA, en este municipio la construcción de aljibes para almacenar agua permiten abastecer a todas las comunidades y aprovechar su uso agrícola; durante estos años se han rehabilitado caminos rurales.

San Nicolás es un municipio con historia, vocación rural y grandes tradiciones, donde el bienestar de la gente siempre será motivo para estar presentes.

“Conocemos Tamaulipas, estamos cerca de la gente”, puntualizó la senadora.