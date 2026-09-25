Destaca Olga Sosa acciones de bienestar en San Carlos y San Nicolás

En estos municipios, a través de las tiendas y clínicas del bienestar, así como el programa Tamaulipas te conecta, se procuran mejores condiciones de vida de los habitantes

San Carlos, Tamaulipas.- La Senadora de la República, Olga Sosa Ruiz, reconoció las obras y acciones presentadas al gobernador Américo Villarreal Anaya en los municipios de San Carlos y San Nicolás, en donde destacan obras hidráulicas y reparación de caminos rurales.

Tras regresar de la Ciudad de México, donde sostuvo una intensa jornada legislativa, Olga Sosa, atestiguó los informes de Gaudisela Ramírez Savala, San Carlos y Analy Becerra Reséndez, en San Nicolás.

En Aldama y Soto la Marina el humanismo mexicano genera bienestar: Olga Sosa

El gobernador Américo Villarreal destacó la importancia de que la senadora esté presente en los informes para identificar áreas de oportunidad y así generar más oportunidades de desarrollo para Tamaulipas

Aldama, Tamaulipas.- De la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Senadora Olga Sosa, acudió a los informes de Glynnis Jiménez Vázquez, de Soto la Marina y María Nohemi Sosa Villarreal, de Aldama, de donde se destaca el trabajo en favor del bienestar de la gente.

En su mensaje, Américo Villarreal subrayó la importancia de que la senadora Olga Sosa Ruíz esté presente en los distintos informes para identificar áreas de oportunidad y trabajar conjuntamente para abrir más oportunidades de desarrollo para Tamaulipas.

En Soto La Marina, un municipio de vocación turística y de reconocimiento nacional y regional, que desde su Playa la Pesca obtuvo una derrama económica por 32 millones de pesos en los períodos vacacionales. Destaca por sus torneos deportivos y otras actividades, además de la inversión estatal en infraestructura y obra pública mayor a 13 millones de pesos donde se ha rehabilitado la Casa de la Cultura, el Gimnasio y Auditorio Municipal.

“El trabajo de Glynnis Georgina Jiménez se refleja en las acciones y resultados que hoy presenta ante el pueblo de Soto La Marina. En su Segundo Informe de Gobierno entregado al gobernador Américo Villarreal Anaya da cuenta de una administración que coloca en el centro el bienestar de las familias y la prosperidad compartida”, afirmó Olga Sosa.

En Aldama, municipio con vocación ganadera y agrícola, las gestiones municipales se enfocaron en la reconstrucción de caminos; alumbrado público, pavimentación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

En este municipio, el gobernador Américo Villarreal Anaya se comprometió a pavimentar el camino de la azufrosa, además de anunciar la construcción de 250 viviendas de CONAVI, de un total de 85 mil aprobadas para Tamaulipas.

En los últimos 4 años, federación y estado han invertido mil 455 millones de pesos, en beneficio de más de ocho mil personas inscritas en los programas de bienestar, los cuales representan una inversión social anual de 297 millones de pesos.