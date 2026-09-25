Cuidarnos significa aprender a cuidar a los demás: reconoce estudiante durante el arranque de “El ABC de las Emociones”

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Porque la salud mental no es solamente lo que piensa una persona, también tiene que ver con la familia, la escuela, las amistades y la comunidad en que vive; por eso, cuidarse también significa aprender a cuidar a los demás, afirmó Zamira Jolet Vega Guerrero, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), a nombre de sus compañeros, durante el arranque de la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”.

La alumna del grupo 302 del plantel 04 en Tampico refirió que, como jóvenes, están creciendo, aprendiendo, tomando decisiones y descubriendo quiénes son, por lo que, aunque parezca que todo está bien, no siempre es así; por eso, la importancia de que, a través de esta estrategia, entiendan que sentir no los hace débiles y que sentir miedo, tristeza, enojo, confusión o estrés no significa que haya algo malo en ellos.

Precisó que las emociones forman parte de nuestra vida y nos ayudan a reconocer lo que nos importa y lo que necesitamos. También señaló que aprendieron que no tienen que enfrentar todo solos. Pedir ayuda no es rendirse. Hablar no es exagerar. Llorar no nos hace menos fuertes y escuchar a alguien puede cambiar el día o incluso la manera en que enfrenta un momento difícil.

Reconoció que las redes sociales son parte fundamental de sus vidas, que constantemente ven personas perfectas, idealizándolas, sin saber si son vidas reales o no. Mencionó que también es necesario hablar de la violencia, que no siempre es física, pero que se padece como burla, humillación o exclusión e incluso se tolera cuando alguien más la sufre y no se hace nada para evitarlo, por temor a ser juzgado por los demás.

“Si queremos una comunidad diferente, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Tenemos que aprender a respetar, escuchar, incluir y acompañar. Porque una escuela no solamente es un lugar donde venimos a aprender matemáticas, ciencia e historia. La escuela también es el lugar donde aprendemos a ser personas, aquí aprendemos a convivir, a equivocarnos, a pedir perdón, a levantarnos y ayudar a alguien más a levantarse. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más importantes del ABC de las emociones: no todo depende de nosotros pero todos podemos hacer algo”, enfatizó.

Invitó a sus compañeras y compañeros a que no tengan miedo, que conozcan sus emociones y soliciten ayuda si creen que la necesitan; a que cuiden su salud mental y también la de quienes los rodean; que rechacen normalizar la violencia y que entiendan que, como jóvenes, tienen mucho que aportar a su familia, sus amigos y su comunidad.

“Aprender a cuidarnos y aprender a cuidarnos entre nosotros, que nunca nos dé vergüenza decir ‘no estoy bien’. Que nunca nos dé miedo decir ‘necesito ayuda’. Y que nunca olvidemos preguntarle a alguien: ‘¿cómo estás de verdad?’, porque quizá algún día esa pregunta sea justo lo que alguien necesita escuchar”, enfatizó.

En Tamaulipas, la estrategia “El ABC de las Emociones” atenderá a todas y todos los estudiantes de tercero de secundaria y de nivel bachillerato, involucrando a docentes y familias, con actividades que fomenten la salud emocional y promuevan una sana convivencia y la cultura de paz entre la juventud, acorde con los valores que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García