Avances en seguridad impulsan turismo y desarrollo de Soto la Marina: Américo

-El gobernador de Tamaulipas asistió al Segundo Informe de la alcaldesa Glynnis Jiménez

Soto la Marina, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Los Gobiernos de la Transformación dan resultados, trabajan con transparencia, con la aplicación correcta de los recursos, informan con puntualidad y los resultados en materia de seguridad están a la vista, afirmó en Soto la Marina el gobernador Américo Villarreal.

En su visita al segundo municipio más grande en extensión territorial del estado y con una extraordinaria riqueza histórica, el gobernador afirmó que Soto la Marina tiene amplias oportunidades para mantener su impulso y generar mejores condiciones de desarrollo para el bienestar de su población.

Luego de recibir el informe de Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, presidenta municipal de Soto la Marina, mencionó el respaldo del Gobierno del Estado al desarrollo turístico en La Pesca, que ha permitido el incremento en el número de visitantes, como resultado también de las condiciones de seguridad que hoy imperan en el estado, ya que, en el contexto general, ahora Tamaulipas está dentro de los 10 estados más seguros de México.

“No tenemos indicadores en Tamaulipas, y que son muy importantes, de asaltos en las carreteras a transportes de carga o transporte público o quien anda en una condición de turismo y creo que eso no es nada más por decirlo, hay evidencias paralelas que nos dicen que así es, porque no estaríamos incrementando el número de visitantes que tenemos si nuestras condiciones no fueran de seguridad”, afirmó.

Mencionó también la importancia de tener buenos gobiernos, gobiernos transparentes en el empleo correcto de los recursos que le tocan al estado y al municipio y que se utilicen de la mejor forma para buscar el beneficio de la gente.

“Así sigamos trabajando y así sigamos velando por nuestra educación, por la salud, por cada vez tener mejores oportunidades de los beneficios, de los servicios que debemos de tener, de agua de calidad, de estar cuidando nuestro medio ambiente”, expresó.

El gobernador reiteró su reconocimiento al trabajo de la presidenta municipal y del cabildo para impulsar proyectos en beneficio de su gente.

“Les quiero decir que me da mucho gusto estar trabajando con la presidenta municipal, porque cada vez que hemos convocado a los presidentes municipales a Ciudad Victoria, al Palacio de Gobierno, para ver el ejercicio del presupuesto y la distribución a los municipios de acuerdo a los programas, necesidades y proyectos, ella es una de las más atentas y siempre lleva proyectos y acciones para beneficio de la gente que ella representa”, dijo.

Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, presidenta municipal de Soto la Marina, aseguró que esta tierra sabe agradecer y reconoce a quienes la apoyan y a quienes caminan a su lado.

“Gobernador, gracias por estar hoy aquí en Soto la Marina, gracias por escuchar a nuestro municipio, por conocer de cerca nuestras necesidades y sobre todo por convertir esa cercanía en respaldo y acciones para nuestra gente”, expresó, al dar la bienvenida al mandatario tamaulipeco.

Afirmó que el respaldo de Américo Villarreal ha permitido avanzar con resultados en beneficio de más familias y comunidades.

Durante su informe, la alcaldesa mencionó el respaldo del Gobierno del Estado en obras de pavimentación con concreto hidráulico, la rehabilitación de espacios públicos, la atención de las Brigadas Lazos de Bienestar, el apoyo en la entrega de paquetes alimenticios, desayunos escolares, estufas ecológicas, así como el apoyo al sector ganadero para la contención de la plaga del gusano barrenador.

De manera especial, expresó el repunte del turismo en la playa del poblado La Pesca, que durante la Semana Santa de 2026 registró 150 mil visitantes, un incremento de 50% en relación con el mismo periodo del año anterior y una alta ocupación hotelera en beneficio de prestadores de servicios y comerciantes de este sector.