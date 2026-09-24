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Revela SABG  ganadores del III Concurso Transparencia en Corto 2026

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-Las categorías evaluadas fueron cortometraje de 90 segundos y microvideo con duración 15 segundos en formato vertical

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026 .- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, da a conocer el resultado del Tercer Concurso Estatal Transparencia en Corto 2026, que este año estuvo orientado al tema: “Desinformación: Riesgos de la IA”, con el registro total de 53 proyectos.

“Transparencia en Corto” es iniciativa de la Comisión Permanente de Contralorías Estados – Federación (CPCEF),  que a través de las Secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno y Órganos Estatales de Control, en el país, invitan a las y los jóvenes a participar; creando contenidos que fortalezcan la transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

El proceso de decisión de las y los ganadores en este año estuvo a cargo de tres  expertos en cinematografía que  determinaron los siguientes resultados.

En la categoría de Cortometraje (90 segundos)

Tercer lugar: Erick Yusei Yépez Luitin, con su proyecto “La Ciudad de la Verdad”.

Segundo lugar: El  equipo conformado por: Felipe de Jesús Badillo Ríos, Pablo Emiliano Turrubiates Hernández y Javier Arturo Hernández Navarrete y su proyecto: “La Transferencia”.

Primer lugar:  Ana Victoria Jiménez Aguirre,  con su proyecto denominado: “La democracia no se inventa”.

En la categoría Microvideo (15 segundos)

Segundo lugar: Brayan Antonio García Cruz y Jesús Emiliano Ramírez Castillo con: “Fue IA” .

Primer lugar: Linda Marisol Martínez Zúñiga con “Desinformando la IA”.

Los trabajos fueron evaluados bajo los criterios de creatividad, contenido e impacto  social, obteniendo premios de 20, 15 y 10 mil pesos en la primera categoría y 20 y 15 mil pesos para el primero y segundo lugar,  en microvideo.

Los seleccionados representarán a Tamaulipas en la etapa nacional, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 30 de octubre de 2026.

Con estas acciones la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, impulsa una de las metas del gobernador Américo Villarreal Anaya, transformar a Tamaulipas con valores, para lograr una gestión pública íntegra.

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