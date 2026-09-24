Participan adolescentes en proceso de reinserción en taller de gastronomía mexicana

-Impartido por el ITACE como parte de las acciones de capacitación para el trabajo que impulsa la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- En el marco del mes patrio, adolescentes en proceso de reinserción social participaron en un taller de elaboración de alimentos impartido por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), como parte de las acciones de capacitación para el trabajo que impulsa la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

La actividad se llevó a cabo en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Reynosa, donde adolescentes que cumplen medidas no privativas de la libertad aprendieron técnicas básicas para la preparación de platillos representativos de la gastronomía mexicana.

La capacitación para el empleo forma parte de los ejes de la estrategia de reinserción social implementada por la DEMA, orientada a fortalecer las capacidades de los adolescentes y favorecer la construcción de un proyecto de vida alejado de conductas delictivas.

Además de fomentar el aprendizaje de nuevas habilidades, este tipo de actividades busca brindar herramientas que puedan contribuir al desarrollo personal y ampliar sus oportunidades de incorporación al ámbito laboral.

Estos talleres de capacitación impartidos por el ITACE se desarrollan en los cinco Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Tamaulipas, incluyendo a quienes cumplen medidas privativas de la libertad.