Participa INJUVE en la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Soberanía

-Mediante la elaboración de mosaicos humanos representando la identidad nacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- Con el propósito de promover la participación comunitaria, la reflexión cívica y el orgullo nacional, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) se sumó a la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Soberanía.

Esta estrategia, coordinada a nivel federal por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), que encabeza Abraham Carro Toledo, articuló esfuerzos con dependencias estatales y municipales de todo el país para fortalecer el sentido de pertenencia.

En el ámbito local, la iniciativa cobró vida siguiendo las directrices del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, en estrecha colaboración con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, a cargo de Igor Crespo Solís. Por su parte, el titular del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó que estas acciones interinstitucionales forman parte del compromiso gubernamental de abrir espacios donde la juventud reconozca su papel clave en el desarrollo cívico e histórico de la nación.

El escenario principal de este encuentro fue la Escuela Preparatoria Federalizada No. 2 de Ciudad Victoria, dirigida por Norma Irene Morales González, donde las y los alumnos formaron parte de diálogos enfocados en el significado contemporáneo de la patria y la responsabilidad social. Asimismo, se llevaron a cabo dinámicas para la elección y reinterpretación de los símbolos patrios, promoviendo un análisis reflexivo sobre los valores que unen e identifican a la juventud en la entidad.

Un aspecto destacado del programa fue la elaboración de mosaicos humanos, expresiones artísticas en las que el alumnado aportó su creatividad para representar la identidad nacional. Esta dinámica funcionó como testimonio visual para documentar la participación juvenil y plasmar las causas cívicas que motivan a las nuevas generaciones.

La jornada en Tamaulipas formó parte de una amplia convocatoria en la que participaron de manera simultánea planteles educativos, así como organismos juveniles de todo México. En el estado la actividad se replicó con gran respuesta en municipios como Tampico, Ciudad Madero, El Mante, Padilla, Soto La Marina, San Fernando, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Gustavo Díaz Ordaz, consolidando este esfuerzo como un movimiento inclusivo y de alto impacto social.