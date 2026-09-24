NOCHE DE CLÁSICO TAMAULIPECO ESTE VIERNES EN ‘EL MARTE’

-Correcaminos recibe a la Jaiba Brava y busca ampliar su hegemonía en el derbi del estado

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la mente puesta en retornar a la senda de la victoria y sumar 3 unidades que le pongan de nueva cuenta en la pelea de zona de clasificación, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibe este viernes en punto de las 19:00 horas, a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en duelo que atrae las miradas en la Liga ExpansiónMX que llega así a su décima fecha del Torneo Apertura 2026.

El Estadio Marte R. Gómez será escenario del Clásico Tamaulipeco que llega así a su edición número 44, donde la supremacía del conjunto universitario queda de manifiesto de acuerdo a la estadística, con 18 triunfos para el bando capitalino, mientras que en 13 ocasiones han igualado; los petrojaibos han festejado en 12 ocasiones.

De esos 12 triunfos de la visita, apenas 2 han sido en Ciudad Victoria: uno en el Estadio Eugenio Alvizo Porras y otro en el Olímpico Victoria, el último de ellos que se registró el pasado 12 de septiembre del Apertura 2025.

Correcaminos viene de caer frente al Atlético La Paz en la península de Baja California por 3 a 1; con ello igualó cantidad de derrotas, con 3, a empates y triunfos, para un total de 12 unidades y ubicarse en la décima posición. Tiene además 18 goles a favor por 18 en contra.

El Tampico Madero es 12 en la tabla y viene de empatar con Dorados el sábado pasado en la cancha del Estadio Tamaulipas; los dirigidos por Daniel Alcántar, ex timonel de la UAT, tienen récord de 3 triunfos, 2 empates y 4 descalabros, con 11 goles a favor por 15 en contra.

Fernando Alexander Cruz Garatachea, quien ha visto acción en las 9 jornadas que lleva la Liga Expansión, en 6 ocasiones como juez central y 3 más como cuarto oficial, es el árbitro asignado para este compromiso crucial para ambas escuadras.

Será asistido en las bandas por Emir Aguiar y Esaú Coello, con las franelas 1 y 2 respectivamente, mientras que la cuarteta la complementa César Gil.

La fiesta iniciará desde temprano, pues a las 6 de la tarde se desarrollarán dos actos que conmemoran el 46 Aniversario del equipo de la UAT, como lo son la develación del mural de Leyendas y la imposición del nombre de Don Carlos Adrián Avilés Bortolussi a la Sala de Prensa del Estadio.

La mesa está puesta y desde un día antes los boletos de preferente se han agotado, por lo que se garantiza una gran entrada para un duelo histórico del futbol mexicano.