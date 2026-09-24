Invita DIF Tamaulipas a la campaña “¡Observa, toca y acciona!” durante octubre

-Durante octubre se refuerza la convocatoria para acceder a mastografías, papanicolaou e iBreast Exam, servicios gratuitos que el DIF Tamaulipas brinda durante todo el año para la prevención y detección oportuna del cáncer en la mujer

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- Con motivo de Octubre, Mes Rosa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, invita a las mujeres a participar en la campaña “¡Observa, toca y acciona!”, dirigida a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

“Desde el DIF Tamaulipas estamos teniendo una campaña todo el mes de octubre tanto para papanicolaou gratuito, como también mastografía, pero es importante platicar que nosotros tenemos servicios gratuitos todo el año, con entrega de turbantes, pelucas oncológicas y también prótesis externas de mama”, mencionó Mariela Benavides Espronceda, directora de Atención a Población Prioritaria del DIF Tamaulipas.

Las mujeres interesadas en recibir atención en las instalaciones del DIF Tamaulipas en Ciudad Victoria pueden solicitar una cita con anticipación en el teléfono 834 318-14-00, extensión 58752, en horario de oficina.

También pueden acudir directamente a las oficinas centrales de la institución para recibir información sobre los servicios y el proceso de atención.

En el resto del estado, estas acciones también se llevarán a cabo en los 43 municipios de Tamaulipas. Las mujeres interesadas pueden acercarse al Sistema DIF de su municipio, donde recibirán orientación y, de ser necesario, serán referenciadas para acceder oportunamente a los estudios y servicios correspondientes.

Al momento de acudir a su cita, deberán presentar copia de la credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio, documentación necesaria para cualquiera de los servicios disponibles.

Las acciones de Octubre, Mes Rosa, también buscan fortalecer la cultura de la prevención y recordar a las mujeres la importancia de realizarse revisiones periódicas para favorecer la detección oportuna de enfermedades.

Además de los estudios de prevención, el DIF Tamaulipas mantiene durante todo el año apoyos dirigidos a mujeres que enfrentan procesos oncológicos, entre ellos la entrega de turbantes, pelucas oncológicas y prótesis externas de mama.

De esta manera, los Mensajeros de Paz refrendan su compromiso con la atención prioritaria y con la promoción permanente de servicios gratuitos que contribuyen al cuidado de la salud de las mujeres en Tamaulipas.