Invierte Gobierno de Tamaulipas 859 mdp en San Carlos; se rehabilitará carretera de La Soledad: Américo

-El jefe del Ejecutivo estuvo presente en el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa Gaudisela Ramírez Zavala

San Carlos, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- Más de 859 millones de pesos ha invertido el Gobierno del Estado durante los últimos cuatro años en el municipio de San Carlos y además, próximamente, se rehabilitará la carretera de La Soledad a la cabecera municipal, confirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En esta tierra en la que, reconoció, lo une un vínculo familiar y un aprecio muy especial, el gobernador refrendó todo su respaldo para seguir impulsando acciones en beneficio del sector agropecuario con entrega de semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola para poder seguir siendo rentables en la producción y considerar la posibilidad de variar algunos de los cultivos que se siembran en la región.

“Gracias a esta oportunidad de crecimiento, vamos juntos con buenos gobiernos, transparentes, claros en el ejercicio de sus recursos, en la búsqueda del beneficio de las personas y con un estado pendiente de garantizar la seguridad cada vez en forma más precisa y atingente a su población”, expresó.

Luego de recibir el documento que contiene el segundo informe de la presidenta municipal, Gaudisela Ramírez Zavala, el mandatario estatal mencionó que a través de los programas de bienestar y obra pública, en San Carlos se han invertido 859 millones de pesos.

Agregó que 4,000 habitantes de San Carlos, reciben algún Programa de Bienestar con una derrama económica al año de más de 163 millones de pesos.

Reiteró que su presencia en este evento es para seguir trabajando de manera coordinada para que bajo los principios y valores de un gobierno humanista alentar el desarrollo y bienestar de la población.

“El mensaje de su gobernador, su amigo aquí en San Carlos, es que los tenemos presentes en la toma de nuestras decisiones y cómo hacer programas y proyectos para cada uno de los municipios, para poder tener mejores condiciones de vida de nuestra gente”, mencionó.

“Muchas gracias presidenta por estar atenta de su responsabilidad y que sigamos trabajando en lo que resta de nuestras administraciones con espíritu redoblado para cada vez poder hacer más por nuestra gente, porque ese son los modelos de la política que tenemos actualmente”.

La presidenta municipal de San Carlos, Gaudisela Ramírez Zavala, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la estrecha coordinación institucional que ha consolidado proyectos prioritarios para las comunidades, como la perforación de pozos profundos para asegurar el agua potable, la rehabilitación de caminos rurales y el fortalecimiento de los servicios de la salud.

“Como presidenta municipal de San Carlos expreso mi sincero agradecimiento a usted, doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador Constitucional de Tamaulipas por el respaldo incondicional brindado al municipio, el cual ha permitido consolidar apoyos fundamentales para el bienestar de las familias más vulnerables”, expresó.

También agradeció el firme compromiso del gobernador con el sector educativo con lo que se conjuntan los esfuerzos para dignificar las escuelas y garantizar que la niñez y la juventud de San Carlos cuenten con espacios adecuados para su desarrollo académico.

“Doctor Américo Villarreal Anaya gobernador constitucional su presencia en este municipio nos honra y representa una muestra de respaldo con nuestra comunidad y nuestra gente”, mencionó.

Indicó que estas acciones se alinean a la visión humanista del Gobierno Federal encabezada por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bajo la máxima que guía la transformación del país, por el bien de todos primero los pobres.

Al término del evento, el gobernador constató la instalación de la caseta telefónica, ubicada en la presidencia municipal, como parte del programa Tamaulipas te Conecta, para enlazar gratuitamente a las familias de San Carlos con sus seres queridos que radican principalmente en Estados Unidos.

También se contó con la presencia de integrantes del gabinete estatal: Earl Tuexi Amaro, Jefe de la Oficina del gobernador; Carlos Arturo Pancardo Escudero, Secretario de Seguridad Pública; Silvia Lucero Casas González, Secretaria del Bienestar Social; Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación; Antonio Varela Flores Secretario de Desarrollo Rural; Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo; Luis Gerardo Illoldi Reyes, Secretario de Trabajo y Previsión Social; Marco Antonio García Barrientos, Consejero Jurídico del gobernador, así como Silvia Janeth García Reyes representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas y Federico Lara Torres, representante del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo.