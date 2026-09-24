Inició el Foro Docente STEM Tamaulipas 2026

-Iniciativa impulsada por el Gobierno de Tamaulipas, a través del COTACYT, en colaboración con la Misión Educativa MX y el Space Center Houston

-Enfocado en fortalecer las competencias científicas y tecnológicas de docentes de educación media superior y superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- Con la meta de fortalecer las capacidades de las y los asesores que acompañan a las nuevas generaciones en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, se dio inicio al Foro Docente STEM Tamaulipas 2026, con la participación de 100 docentes y asesores de educación media superior y superior.

Julio Martínez Burnes, Director General del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), informó que el foro docente es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado, a través del COTACYT, en colaboración con la Misión Educativa MX y el Space Center Houston.

Indicó que el foro pretende ser un espacio para compartir herramientas y experiencias que permitan fortalecer las competencias docentes para diseñar, documentar, comunicar y evaluar proyectos STEM, bajo criterios vinculados con ferias y certámenes de ciencia, favoreciendo la calidad y proyección de los proyectos estudiantiles y docentes.

Explicó que la convocatoria estuvo dirigida principalmente a asesores que participan activamente en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica–ExpoCiencias Tamaulipas, en su fase estatal, así como a las y los docentes con trayectoria comprobable en prácticas educativas con enfoque STEM.

Refirió que las y los participantes trabajan en el desarrollo de productos y evidencias que les permitan fortalecer sus proyectos, como bitácoras, herramientas de planeación, artículos de divulgación, carteles y elementos para la presentación y evaluación en ferias de ciencias. Además, el modelo de evaluación contempla aspectos relacionados con el rigor científico, la creatividad, la indagación, la comunicación, la originalidad y el pensamiento científico y crítico.

DOCENCIA STEM CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Martínez Burnes resaltó que, como parte de los incentivos contemplados en esta primera edición, los tres trabajos con los mejores puntajes recibirán acreditación para participar en el Space Exploration Educators Conference (SEEC) 2027, que se llevará a cabo en febrero del próximo año en el Space Center Houston.

Asimismo, dijo que 10 de los mejores trabajos recibirán un reconocimiento, fortaleciendo una estrategia que busca reconocer las buenas prácticas docentes y generar nuevas oportunidades de formación vinculadas con la educación STEM y la exploración espacial.

Subrayó que el foro fortalecerá a las y los asesores que acompañan a las y los estudiantes en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, al tiempo que se impulsa una comunidad docente capaz de llevar nuevas estrategias y experiencias al aula, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.