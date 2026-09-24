Implementa Secretaría de Turismo innovador programa entre la niñez tamaulipeca

-A través del programa “Turistas por Tamaulipas”, niñas y niños entre 6 y 12 años de edad, podrán convertirse en embajadores del turismo tamaulipeco

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar Social, a través del Barco Centro Cultural para las infancias unen fuerzas para despertar en la infancia la pasión por descubrir nuestro estado, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo.

A través del innovador programa “Turistas por Tamaulipas”, niñas y niños de 6 a 12 años podrán convertirse en verdaderos exploradores, se trata solo de un recorrido, es una aventura que los transformará en embajadores del turismo tamaulipeco.

Durante su visita especial al Museo Barco, los pequeños recorrerán espacios llenos de historia y magia, descubrirán lugares emblemáticos, leyendas fascinantes y curiosidades sorprendentes de Tamaulipas mientras completan un itinerario diseñado exclusivamente para ellos.

En la antesala del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, los participantes conocerán de cerca la noble y apasionante labor que realizan las mujeres y los hombres que guían a los visitantes y entenderán el valor de quienes abren las puertas de nuestro estado al mundo.

Como cierre de esta experiencia única, cada niña y niño recibirá su Certificación como Guía Oficial de BARCO, un reconocimiento simbólico pero poderoso que marcará el inicio de su camino como amantes y promotores del turismo, mayores informes en el museo.

El gran día es este viernes 25 de septiembre, una jornada diseñada para que la infancia viva el turismo de forma divertida, cercana y memorable.

Más allá de la diversión, el verdadero propósito de “Turistas por Tamaulipas” es sembrar desde ahora la semilla del amor por nuestra tierra, sembrar conocimiento, orgullo e identidad en las futuras generaciones.

Porque el turismo no solo se vive, se cultiva y en Tamaulipas ya empezamos a cultivarlo en los corazones más jóvenes, porque Tamaulipas seguro te enamora, concluyó Hernández Rodríguez.