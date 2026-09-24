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Entrega Familia UAT útiles escolares a niñez vulnerable con la colecta “Impulsando Corazones”

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La Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta del organismo, encabezó recorridos en planteles de Tampico, Altamira, Padilla y San Carlos para brindar este apoyo de los universitarios a la comunidad escolar de educación básica.

Ciudad Victoria, Tam.- 24 de septiembre de 2026.- Con el propósito de apoyar el aprendizaje de estudiantes en situación vulnerable, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de Familia UAT, entregó útiles escolares recolectados mediante la campaña “Impulsando Corazones”.

Bajo la premisa de fomentar la solidaridad, la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, encabezó una gira de entrega en la zona sur del estado.

En los municipios de Tampico y Altamira, visitó la Escuela Primaria José Rosas Moreno, la Escuela Primaria Benito Juárez y la Escuela Primaria Emiliano Zapata.

Asimismo, la jornada llegó a comunidades rurales de los municipios de Padilla y San Carlos en donde entregó beneficios para escuelas de educación preescolar.

Durante la jornada, la Lic. Isolda Rendón agradeció la solidaridad de la comunidad universitaria, señalando que esta iniciativa busca impulsar el desarrollo educativo de las nuevas generaciones y fortalecer el espíritu humanista en la sociedad.

Finalmente, destacó que con estas acciones la UAT refrenda su vocación de servicio social y reafirma su compromiso de colaborar con el bienestar de las familias tamaulipecas, creando mejores oportunidades para la niñez

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