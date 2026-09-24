Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Las cartas rumbo al 2027 ya están sobre la mesa en Díaz Ordaz

*Y todo en unidad como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Ya lo habíamos comentado en columnas anteriores y aquí extendemos más el tema. Bueno, previo a la selección de la o el candidato de Morena para la alcaldía de Díaz Ordaz, la referencia es que solo vemos “4 cartas rumbo al 2027 y ya están sobre la mesa ” y no más al menos hasta ahora, que se ven bien posesionados en territorio y de ahí seguramente saldrá la carta más fuerte para competir en las elecciones del 2027.

Habrá sin duda encuestas muy pronto durante un proceso interno para definir la candidatura a la presidencia municipal en este municipio más joven del estado, donde la o el coordinador en ese territorio seleccionará a la o el mejor de los cuatro aspirantes con mayor reconocimiento en las encuestas.

De estos perfiles ampliamente conocidos en el municipio, saldrá solamente una o uno de acuerdo a las encuestas o estructuras quienes valoraran o seleccionaran al o el mejor y obviamente que sea garantía de triunfo y arrase en las urnas.

Los cuatro perfiles clave identificados bajo este concepto son:

1.- Luis Eduardo Rodríguez Rivera, es el actual tesorero del municipio y lo ejerce transparentemente dentro de la administración local encabezada por la alcaldesa Nataly García Díaz. Desde este cargo maneja las finanzas del municipio, comparece ante el cabildo o congreso estatal para la revisión del presupuesto y firma contratos y acuerdos financieros oficiales. Su nombre figura de manera reciente como uno de los prospectos y perfiles sonados dentro de Morena rumbo a la alcaldía de Gustavo Díaz Ordaz.

2.- Joselino Grosso Espinosa, es el actual secretario del Ayuntamiento y prácticamente es el encargado de la política interna del municipio, da fe de los acuerdos del cabildo y entrega nombramientos a funcionarios de la administración local. Suena fuerte para los comicios locales del próximo año.

3.- Rita Nélida Rincón Esteban, es la Delegada del Bienestar Social en el Estado en el municipio y hace que los apoyos lleguen con prontitud a más familias. Es el área más sensible e humano del municipio y reafirma el compromiso de mantener una atención cercana a la gente. También suena fuerte por allá y son tiempos de mujeres.

4.- Evelyn Guadalupe Hernández Rivera, es la actual Directora del Sistema DIF Municipal. Su compromiso y sensibilidad es seguir trabajando en favor de las familias del municipio, fortaleciendo los programas y servicios que, impulsan el bienestar de quienes más lo necesitan. También es una carta fuerte y visible para el 2027. Ser mujer se adelanta aún más.

Los 4 son figuras políticas de peso en esta región de la Ribereña, con fuerte influencia estructural en el municipio. Les comparto que son los más fuertes, los más sonados y de acuerdo a encuestas no dude que, de aquí saldrá el o la buena para el 2027.

Total, los 4 son buenos, son de territorio y son garantía de triunfo, pero solo una o uno saldrá favorecido y todo en unidad como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que, hagan sus apuestas señores porque esto apenas empieza rumbo a las elecciones del próximo año. ¿Y usted a quien le va?

Miguel Alemán

Estamos todavía en el mes de septiembre y ya por debajo del agua se habla de las que pueden llegar por Morena en este municipio, porque no vemos aun por ahí varones que les hagan sombra a las féminas y como posibles participantes en las elecciones a celebrarse en junio de 2027. Se dice que en el ánimo del electorado esta la Dra. Ninfa Helena Rodríguez García. Si recordamos muy bien, ella fue nombrada coordinadora municipal del programa federal “Tejedoras de la Patria” en este municipio fronterizo. Así que anótela ya.

Otra que ha sonado fuerte y que no hay que perderla de vista es Sandra Garza Iracheta de López, quien continúa en territorio llevando el mensaje de la transformación y la historia de las mujeres que han luchado por los derechos. Hace un trabajo casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y cercano a la gente de Miguel Alemán, para que el pueblo siga informado y organizado, pues trae el sello bien puesto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo que de aquí, seguramente saldrá la abanderada para competir en las elecciones del próximo año. Es un hecho que va mujer por Morena en esta jurisdicción municipal.

NOTAS CORTAS

1.- De manteles largos estará próximamente el Tribunal Superior de Justicia en Tamaulipas que en estos días cumple su primer aniversario. Por esa razón su presidenta, la atenta Magistrada Tania Gisela Contreras López, seguramente está organizando para ese día 1 de octubre, un evento muy interesante relacionado al ramo y en el que van a participar seguramente funcionarios de los tres órganos de gobierno. Puro invitado de lujo y de cache. Enhorabuena mi Magistrada y por adelantado para todas y todos los que conforman ese Poder Judicial en el Estado.

2.- Puro importado. Increíble, pero en el PAN en Victoria no encontraron a un solo victorense que pudiera jugar en las elecciones del 2027. La dirigencia estatal encabezada por Gloria Elena Garza Jiménez, como presidenta y Cesar Verástegui Ostos, como secretario General, ambos, la primera de Victoria y el segundo de Xicoténcatl, andan batallando para encontrar con quien se la van a jugar. Para empezar, Juanjo Salazar es de Jiménez y es un extraño aquí en Victoria, y el mentado “Tico”, pues que se puede decir de él, no trae nada, ni en el morral y es puro pico, bla, bla y bla. O sea, el PAN está muerto en Victoria.

3.- Por cierto, ya fue nombrada oficialmente Aurora “Boris” Rodríguez como coordinadora municipal de filiación del Partido del Trabajo en Victoria, por el Comisionado Nacional del PT en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano y viene haciendo bien su tarea, pues la vimos recientemente afiliando a más gente allá en el Ejido San Francisco de esta localidad, lo que seguramente en los días por venir vendrá su recompensa. Por lo tanto, no dudamos que “Boris” como todos la conocen y como muestra de cariño y aceptación entre amigos o familia a su persona, cuenta con amplia trayectoria y experiencia política; además suma y convence a las bases de izquierda para este instituto político, por lo que seguramente está entregando buenas cuentas a los altos mandos del PT y Beto Anaya, el líder moral de este instituto político a nivel nacional lo sabe y bien que lo sabe. Así que “Boris” anda volando alto; ella no ha ocupado un cargo administrativo en el gobierno del estado y mucho menos ha estado en un partido político de la derecha, más bien se identifica con la izquierda desde hace muchos años y esa es su carta de presentación.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.