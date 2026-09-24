Arranca “El ABC de las Emociones” en el COBAT 04 de Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- Autoridades educativas presididas por Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación, docentes y estudiantes participaron en la sesión de inicio en el estado del programa “El ABC de las Emociones”, efectuada en el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) plantel 04 en Tampico.

El titular del sector educativo compartió que el objetivo de este programa nacional es promover la salud emocional de las y los estudiantes, fortaleciendo su bienestar socioemocional y favoreciendo su aprendizaje, la sana convivencia y su desarrollo integral.

Precisó que “El ABC de las Emociones” atenderá a alumnas y alumnos de entre 14 y 18 años, que comprenden el tercer año de secundaria y los tres años de educación media superior, convirtiendo a las escuelas en espacios centrales de participación, orientación y apoyo, además de darle un enfoque preventivo, comunitario y territorial, con la participación activa de las madres y los padres de familia.

Refrendó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar entornos escolares seguros, la capacitación docente y la atención oportuna de las y los estudiantes que lo requieran, reforzando la comunicación entre autoridades, directivos, docentes, madres y padres de familia para mejorar el bienestar, la convivencia y el desempeño escolar de todas y todos los jóvenes.

Durante la primera sesión, la dinámica consistió en elegir un tema de los materiales del programa para leer frente a todos los presentes. Se decidió hacerlo con el texto titulado “Redes”, del autor español Eloy Moreno, mediante una lectura compartida donde el secretario, los subsecretarios, docentes y estudiantes leyeron cada uno diferentes párrafos.

Una vez concluida la lectura, se respondieron las preguntas contenidas en la dinámica, lo que generó diversas reflexiones sobre el mensaje del uso y consecuencias provocadas por las redes sociales. También se dialogó acerca de las emociones, la empatía y la convivencia que se generaron en cada una de las y los estudiantes.