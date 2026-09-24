Presenta INDE convocatoria al Premio Estatal del Deporte 2026

-Se contempla un incremento histórico en estímulos destinados a los galardonados, por un valor aproximadamente de 650 mil pesos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 24 de 2026.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas dio a conocer oficialmente la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2026, en un anuncio encabezado por su Director General, Manuel Virués Lozano, durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Victoria.

El director informó que “para esta edición se contempla una bolsa económica de 650 mil pesos, cifra que representa un incremento histórico en los estímulos destinados a los galardonados, y se logró gracias al respaldo y gestión del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien sigue impulsando al deporte y a los atletas del estado”.

Virués Lozano también detalló que “las y los ganadores de las distintas categorías recibirán 50 mil pesos como estímulo por parte del Gobierno de Tamaulipas. De forma adicional, el deportista élite y entrenador, podrán acceder al estímulo otorgado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), conforme a los lineamientos establecidos por dicho organismo”.

“El periodo que se tomará en cuenta para la evaluación comprende del 11 de octubre de 2025 al 11 de octubre de 2026, por lo que los resultados, logros, trayectoria y trabajos periodísticos deberán corresponder a ese lapso. El cierre de recepción de postulaciones será el 15 de octubre de 2026”.

Sergio Martínez, Director de Alto Rendimiento de Tamaulipas, confirmó que en las categorías estatales, se contempla el reconocimiento para Deportista Infantil, Deportista Juvenil, Deportista Adaptado, Deportista Adulto Mayor y Deportista No Federado. Asimismo, dentro de las categorías relacionadas con la convocatoria de la Conade, se encuentran Mejor deportista y mejor entrenador, además de Fomento, Protección o Promoción Deportiva.

Manuel Virués Lozano afirmó que “la convocatoria también considera a quienes tienen a su cargo la cobertura y difusión del deporte. En el apartado de Periodismo Deportivo se reconocerán trabajos en las categorías de Entrevista, Crónica, Reportaje y Fotografía, con lo que se busca distinguir las aportaciones realizadas desde los medios de comunicación durante el periodo establecido”.

De igual manera, se contempla la posibilidad de entronizar a nuevos integrantes al Salón del Mérito Deportivo de Tamaulipas, reconocimiento destinado a figuras que han dejado una trayectoria y aportación relevante al deporte estatal. Las distinciones podrán corresponder tanto a leyendas del deporte que permanecen con vida como a deportistas y personalidades que ya fallecieron, como parte del reconocimiento a su legado.

Ricardo Sustaita, secretario técnico del INDE Tamaulipas, indicó que “La determinación de los ganadores corresponderá a un jurado especializado, conformado por representantes de diferentes sectores vinculados con el deporte, entre ellos atletas, entrenadores, exganadores del Premio Estatal del Deporte, periodistas deportivos y presidentes de asociaciones deportivas, además de los perfiles contemplados en la propia convocatoria”.

“El jurado tendrá a su cargo la revisión de los méritos y resultados de los aspirantes, así como de la trayectoria y aportaciones correspondientes a cada categoría, con base en los criterios establecidos para la presente edición”, expuso.

La ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2026 se llevará a cabo en lugar y fecha por confirmar; serán reconocidos los deportistas, entrenadores, promotores y periodistas que destaquen durante el periodo de evaluación.

Con esta edición, el Gobierno de Tamaulipas, bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, incrementa el respaldo económico para este reconocimiento, con una bolsa de 650 mil pesos, destinada a distinguir los resultados deportivos y el trabajo de quienes impulsan y difunden el deporte en el estado.