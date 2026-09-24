Por: Raúl Terrazas Barraza

La gente del intercenso

La cifra que se volvió clásica por ser un dato del Censo General de Población y Vivienda de 2020, en cuanto a la cantidad de personas que tiene Tamaulipas, cambió: de tres millones 527 mil 735 habitantes pasó, según la Encuesta Intercensal del año pasado, a tres millones 611 mil 225 ciudadanos y ciudadanas.

Para cualquier aspirante a una candidatura de elección popular en este proceso que comenzó hace unas semanas, el dato resultaría interesante, porque habrá más votantes: 83 mil 490 más que, dicho sea de paso, al estar en edad de sufragar, sí pueden inclinar una elección de ayuntamiento o de diputaciones locales.

Obvio, para efectos de planeación y programación, el dato es digno de tomarse en cuenta, porque casi 85 mil habitantes más equivalen a la población de varios municipios rurales de la zona centro de Tamaulipas y, por tanto, representan más personas requirentes de servicios y atención de todo tipo. Por ello, el aumento del 2.4 por ciento en la población estatal debe considerarse para efectos presupuestales en programas y obras.

Siempre resulta interesante saber qué pasa con la población del país y de las entidades federativas. En este caso, la tasa de crecimiento anual se situó en 0.5 por ciento, por debajo de la media nacional, que es de 0.7 por ciento, aunque con una recuperación respecto al periodo 2015-2020, cuando fue de 0.4 por ciento.

Respecto a la edad media de la población, aumentó de 30 a 33 años, dato que permite inferir que existe un proceso paulatino de envejecimiento y una menor fecundidad.

Sobre los habitantes por vivienda, el promedio bajó de 3.3 a 3.1, en tanto que la cantidad de hogares particulares habitados creció 8.2 por ciento, al pasar de un millón 69 mil 121 en 2020 a un millón 156 mil 624 en 2025, dato que indica la existencia de más viviendas, pero con menos habitantes en cada una de ellas.

Con su nueva población de tres millones 611 mil 225 habitantes, Tamaulipas ocupa el sitio 13 entre las entidades con mayor cantidad de personas. Asimismo, hay más mujeres que hombres: un millón 852 mil 920, equivalente al 51.3 por ciento, frente a un millón 758 mil 305 hombres.

Este dato no queda allí, porque al analizar la población por edad y sexo resulta que, entre los menores de 17 años, hay menos mujeres que hombres: el 49.08 por ciento son ellas y el 50.9 por ciento son ellos.

Los municipios más poblados de Tamaulipas se mantienen sin cambios, según los datos oficiales del INEGI: Reynosa con 700 mil habitantes, Matamoros con 540 mil, Nuevo Laredo con 425 mil, Ciudad Victoria con 349 mil y Tampico con 297 mil.

La pirámide poblacional nacional, muy similar a la de Tamaulipas, se achica en la base, es decir, entre las edades de un año y nueve años, y concentra la mayor parte de la población entre los 10 y los 34 años de edad. Asimismo, muestra el crecimiento de la punta de la pirámide, es decir, de las personas de 65 años y más.

Los otros

El diputado Humberto Prieto Herrera, mandamás del Congreso del Estado, está cierto de que sí habrá prohibición para que las personas con doble nacionalidad puedan ser candidatas y candidatos a presidencias municipales y diputaciones. Por tanto, la hija del exgobernador panista no podrá buscar la alcaldía de Reynosa. Tampoco el diputado federal de Nuevo Laredo, quien ahora dice que solo es mexicano, y quizá alguna que otra diputada o diputado local, o funcionario estatal, podría quedarse en la raya debido a las dos actas.

La desventaja es que ahora, con esto de la digitalización, resulta muy sencillo dar con esos dos documentos. Además, los partidos deberán checar muy bien la documentación y evitar que les bajen del proceso a sus prospectos.

Es un hecho que este fin de semana habrá un gran festejo de los campesinos de Tamaulipas para celebrar los 100 años de su organización, la Liga de Comunidades Agrarias, fundada el 28 de septiembre de 1926 y desde la cual se dieron cientos de batallas políticas y electorales a favor de las y los productores rurales.

De allí salieron siempre buenos candidatos a cargos de elección popular, que se distinguieron por la gestión permanente a favor de los campesinos. Por eso, el actual dirigente, Raúl García Vallejo, pretende echar la casa por la ventana para el festejo, en el cual estará presente la dirigente nacional de la organización, la diputada federal Leticia Barrera Maldonado.

Es seguro que estarán por allí, en la histórica Casa del Campesino ubicada en el 17 Rosales de la capital de Tamaulipas, muchos de los que despacharon en ese edificio, no importa que ahora anden en otros partidos políticos.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche Romero, cuyo padre, el contador Sergio Zertuche Zuani, dirigió el sector popular en otros tiempos de la política, se hace el indispensable para la boleta de la elección municipal de Reynosa, al decir que seguro lo verán en ese documento para competir contra alguna de sus compañeras o compañeros que también le traen ganas a la silla que ocupa en el Ayuntamiento Carlos Peña Ortiz.

En el Congreso del Estado se aprobó la modificación de la concesión de la carretera Mante-Ocampo-Tula para que la empresa pueda incorporar dos nuevos proyectos: el Libramiento de El Mante y un viaducto elevado, con la finalidad de mejorar la capacidad de desplazamiento vehicular, obras en las cuales se invertirán más de siete mil millones de pesos.

La modificación fue una propuesta del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, enviada al Poder Legislativo, mismo que la dictaminó y autorizó.