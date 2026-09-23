Trasladan a paciente de Matamoros en ambulancia aérea al Hospital Regional de Alta Especialidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Por instrucción del gobernador Américo Villareal Anaya, la Secretaría de Salud, activó la movilización aérea de una paciente con lesión en la columna vertebral, del hospital general de Matamoros al Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad.

La ejecución del traslado aeromédico se dio a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en coordinación con los Servicios Aéreos del Estado, quienes lograron unir la red de hospitales IMSS Bienestar, para atender a una niña de 10 años en un hospital de mayor capacidad resolutiva.

Al presentar lesiones de consideración en la columna, y luego de recibir las primeras intervenciones médicas en el hospital de origen, se determinó su traslado en helicóptero para dar la atención especializada que requiere la paciente y sin interrumpir su atención médica.

El traslado se efectuó este miércoles sin ninguna complicación y la paciente permaneció todo el tiempo monitorizada y atendida por una médica pediatra, especializada en transportación aeromédica; así como por un enfermero de terapia intensiva, también certificado en transportación aeromédica.

La coordinación de este operativo médico, muestra una vez más la capacidad resolutiva del sistema de salud de Tamaulipas y que mediante la aeronave, que el jefe del ejecutivo puso al servicio de la población, se otorga a cualquier emergencia que requiera de infraestructura y atención especializada.