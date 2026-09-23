Sesionó el Comité Organizador del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos en Tampico

-La reunión se realizará del 26 al 29 de noviembre y reunirá a los 177 Pueblos Mágicos de todo el país

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- En un paso decisivo hacia la consolidación del mayor encuentro de destinos mágicos del país, el Comité Organizador del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos se reunió en el Puerto de Tampico para afinar los detalles clave de movilidad, hospedaje, señalética y atención a los visitantes, entre otros aspectos.

La reunión estuvo presidida por la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Secretario de Turismo del Gobierno de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos (ENPM) se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, y reunirá a los 177 Pueblos Mágicos de todo el país.

Durante la sesión, Benjamín Hernández Rodríguez subrayó la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar que el encuentro sea práctico, ordenado y de verdadero beneficio para los 177 destinos participantes.

Se revisaron los avances en movilidad, hospedaje, señalética y atención a los visitantes, con la expectativa de recibir a miles de personas diariamente, entre otros temas más.

Asimismo, se impulsan las actividades culturales y gastronómicas, incluido el espacio “México de mis sabores” y se ajustan los contenidos de capacitación en turismo comunitario, a fin de que artesanos, cocineras tradicionales y prestadores de servicios puedan comercializar de manera más efectiva su oferta.