Realiza STPS Simposium de Incentivos Fiscales en Reynosa

-El objetivo es dar a conocer las herramientas para ampliar la incorporación de personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad al mercado laboral

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Con la participación de representantes del sector empresarial, cámaras y autoridades, se llevó a cabo en Reynosa el Simposium de Incentivos Fiscales “Empresas con Valor 2026”, encuentro enfocado en dar a conocer herramientas que permitan ampliar la incorporación de personas con discapacidad y de otros grupos en situación de vulnerabilidad al mercado laboral.

El encuentro, impulsado en el marco de las políticas laborales promovidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, permitió generar un espacio de diálogo con el sector productivo para fortalecer la vinculación entre empresas y autoridades, así como difundir los beneficios fiscales y mecanismos disponibles para favorecer la contratación de grupos que enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el sector empresarial para ampliar las oportunidades de empleo formal y avanzar en una política laboral que combine el crecimiento económico con la inclusión y el bienestar de las personas trabajadoras.

En representación del titular de la STPS acudió el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, quien participó en las actividades del simposium, donde se analizaron alternativas para que las empresas conozcan y aprovechen los incentivos fiscales vinculados con la contratación de personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

A través de conferencias y espacios de intercambio, especialistas abordaron aspectos fiscales, obligaciones legales y estrategias de inclusión que pueden ser implementadas en los centros de trabajo, con el propósito de brindar a las empresas mayores herramientas para construir espacios laborales accesibles, diversos y con igualdad de oportunidades.

El Simposium “Empresas con Valor 2026” forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cultura de inclusión laboral en Tamaulipas y estrechar la colaboración con el sector productivo, bajo una visión de trabajo que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas y del desarrollo económico.