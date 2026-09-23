Promoverán una sana convivencia en las aulas con El ABC de las Emociones

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- El uso excesivo de los dispositivos móviles por parte de las y los estudiantes, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, incrementó los problemas de convivencia social y de salud emocional, situaciones que se atenderán con el programa El ABC de las Emociones, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Este programa que hoy inicia en los 32 estados, con más de 6 millones de jóvenes de preparatoria y tercero de secundaria, va a marcar un antes y un después del bullying, del acoso, de la violencia en los CBTIS, en los COBAT, de los pleitos, de todo lo que hemos visto”, precisó.

Explicó que consistirá en que, un par de horas a la semana, en cada salón de clases, se abordarán temas sobre la salud emocional. “Hay una dinámica en donde van a estar todas y todos los alumnos con sus maestros, algunas veces padres de familia, hablando de lo que son las emociones, de por qué no me siento aceptado, por qué me siento ansioso, por qué siento que nadie me quiere, por qué me siento solo”, precisó.

Recordó que docentes, estudiantes, madres y padres de familia de dichos niveles educativos recibieron los 6 millones de guías destinadas para Tamaulipas, que les servirán para abordar los temas planteados de una manera exitosa.

Indicó que otro punto positivo para mejorar la convivencia será que, desde noviembre, quedará prohibido el acceso con celular para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, mientras que en preparatoria se dejará abierto para que cada institución decida su propio reglamento y, en la educación superior, el uso será libre.

Señaló que ansiedad, distracción, desconcentración y sueño son las consecuencias del uso excesivo del celular en los niños y que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, estudiantes usan este dispositivo alrededor de 8 horas diarias.

“Es muchísimo, eso les ha traído desinterés por el deporte, por la cultura, por la convivencia y por eso esta regulación, que ya son en 96 países, pero sobre todo que aquí en Tampico, me escuchaban los papás ayer en Madero y Altamira, están totalmente de acuerdo que es algo que les va a ayudar, que los profes lo prohíban en la escuela para que ellos también lo regulen en la casa”, complementó.

Reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de hacer equipo con el Gobierno Federal que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciban una educación humanista, inclusiva y de calidad en beneficio de la sociedad.