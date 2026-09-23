POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Morena, el más indisciplinado y multado con 119 MDP

Del año 2024 a la fecha, Morena es el instituto político que presenta los mayores montos acumulados por infracciones a la norma electoral. Una de sus “debilidades” ha sido las afiliaciones indebidas o ficticias, porque registra entre sus militantes a ciudadanos sin su consentimiento previo, al igual que el PRI en sus tiempos de gran poder. Es ahora el partido guinda quien incluye como elementos activos a fallecidos, esto ha sido motivo de sanciones adicionales a otras faltas, pero que en este caso particular alcanzaron los 4 millones de pesos.

Morena es lo que tanto se criticó al PRI, quien, en sus tiempos hegemónicos, hasta los muertos votaban, hoy parece repetirse la historia.

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta que Morena fue el partido político con más multas en el proceso electoral de 2024, las cuales alcanzaron un monto de 119 millones 40 mil 429 pesos. Los motivos de las infracciones van desde gastos de campaña que no fueron reportados, y que son acciones públicas como bardas pintadas, espectaculares y hasta propaganda en internet durante las campañas políticas. Además de no cumplir con la rendición de cuentas que establece la Ley Electoral.

En los procesos electorales de 2018 y 2021, fue el PRI, el que mayores infracciones económicas sufrió por parte del órgano electoral; pero en 2024 y años posteriores, los reportes del INE ubican a Morena a la cabeza de los partidos, que presentan mayores montos acumulados por infracciones a la normatividad electoral.

TAMAULIPAS SERÁ SEDE DEL ENCUENTRO DE PUEBLOS MÁGICOS. – El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre en Tampico, promete ser un gran evento donde concurran figuras prominentes y proactivas de la actividad turística, será un espacio de promoción de los 177 Pueblos Mágicos del país, es la nueva versión de lo que eran los Tianguis de Pueblos Mágicos. El gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó la capacidad de la entidad para recibir este evento, hay experiencia e infraestructura.

Si el encuentro de pueblos mágicos conserva su perfil tradicional, será una oportunidad para presenciar sus danzas y tradiciones, vestuarios regionales y degustar la comida de los estados participantes. Aunque los invitados o asistentes usualmente son los empresarios del ramo turístico, de hotelería y restaurantes, también se abre espacio para los que elaboran comida y dulces artesanales, que provienen de diferentes entidades del país, y obviamente los de Tamaulipas.

Con ese motivo, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el nuevo formato fortalecerá la comercialización y el Turismo Comunitario, contará con más de 150 experiencias que ya reciben capacitación para vincularse con compradores y tour operadores. Mientras que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó la capacidad de la entidad para recibir este encuentro y resaltó, que en 2025 el estado recibió 17.4 millones de turistas, con una derrama superior a 16 mil millones de pesos.

DIF MATAMOROS CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. -Todo septiembre es el mes del Alzheimer, aunque su conmemoración fue el día 21, hospitales y clínicas pusieron en el centro de atención este problema, pero ha sido en Matamoros donde el gobierno que encabeza José Alberto (Beto) Granados Favila, salió a las calles en una marcha para hacer visible esta enfermedad y promover empatía hacia ella.

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros, en coordinación con la Asociación ALMA, llevaron a cabo una caminata simbólica en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, una fecha que invita a visibilizar esta enfermedad, promover la empatía, así como fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento para pacientes y sus familias.

En esta marcha participaron integrantes de clubes rotarios, familiares, pacientes de las estancias de cuidado diario y Alzheimer del DIF, así como de ciudadanos y personal del organismo que se sumaron de manera solidaria a esta iniciativa.

Cuando surge un caso de Alzheimer en una familia, es un problema de tipo emocional que afecta a todos los integrantes de ese núcleo. Es difícil la convivencia con quienes han perdido conciencia de su entorno, y se sienten ajenos a quienes fueron sus grandes amores, los hijos y los nietos, y hoy son rostros desconocidos. Los cuidadores, ya sea familiares o personal de enfermería contratado para la ocasión, incluso requieren de asistencia emocional o psicológica.

En esas condiciones es de gran ayuda el apoyo solidario de las instituciones que tienen experiencia en el tema. Una marcha bajo este tópico, con la participación de la sociedad, debe animar y proporcionar el apoyo que estos casos requiere.

SUPERVISA ALCALDE GATTÁS CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO. – Cd. Victoria cada vez luce mejor, dada la importante inversión que viene realizando el Municipio de la ciudad capital con el apoyo del Gobierno del Estado, esta coordinación ha permitido mantener en proceso obras de pavimentación hidráulica y asfáltica en distintos sectores de la ciudad. Entre ellas, destacan los trabajos en la calle República Dominicana, de la colonia Pedro Sosa, y en la calle Artículo 8, de la colonia Mariano Matamoros.

Para verificar el avance que presentan los diferentes frentes de trabajos, el alcalde Lalo Gattás en gira de supervisión, visitó la colonia Amalia G. de Castillo Ledón, donde, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se realizan trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Artículo 27, en beneficio de más de 4 mil 552 ciudadanos.

Esta obra contempla la pavimentación de mil 380 metros cuadrados y conecta las calles Asentamientos Humanos y Durazno. Los trabajos se desarrollan en tiempo y forma, lo cual pudo verificar el alcalde Lalo Gattás, quien estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Eusebio Alfaro Reyna.

DOCENTES DE LA UAT SON CAPACITADOS EN EVALUACIÓN .- En el acto inaugural de la jornada académica Trilogía Magistral: Evaluación de los Aprendizajes y la Socioformación, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, afirmó que el verdadero cambio en la máxima casa de estudios comienza directamente en las aulas, espacio donde se enseña, acompaña y valora el desarrollo integral de las y los estudiantes.

El acto de apertura, con sede presencial en el Campus Tampico, fue encabezado por el rector Dámaso Anaya, quien desde la ceremonia a distancia desde el Centro Universitario Victoria, dio la bienvenida al Dr. Sergio Tobón Tobón, encargado de impartir dicha trilogía, del 23 al 25 de septiembre.

Esta jornada de capacitación es altamente benéfica, en virtud de que se imparte a más de dos mil docentes de las regiones norte, centro y sur de la UAT en el estado.

En su mensaje, Dámaso Anaya puso en relieve la importancia de ofrecer al profesorado este programa que ha sido diseñado para fortalecer su labor frente a los desafíos actuales de la educaci