Participa Tamaulipas en Encuentro Nacional para fortalecer la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Ciudad de México.- Septiembre 23 de 2026 .- Fortalecer la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas requiere de instituciones coordinadas, mecanismos eficaces y una colaboración permanente entre los distintos órdenes de gobierno.

El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas, Jorge Luis Beas Gámez, participó en el Encuentro Nacional de Autoridades Encargadas de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presidido por Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Beas Gámez destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones para fortalecer los mecanismos de prevención y protección.

“En Tamaulipas, por instrucciones de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, mantenemos el compromiso de fortalecer la coordinación institucional y sumar esfuerzos con la Federación y las entidades federativas para mejorar los mecanismos de prevención, protección y atención. Estos espacios nos permiten compartir experiencias, identificar áreas de oportunidad y construir acciones que contribuyan a garantizar los derechos humanos y la libertad de expresión”, señaló.

Añadió que Tamaulipas continuará participando activamente en estos espacios de diálogo y cooperación, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y contribuir a una atención oportuna ante cualquier situación de riesgo que enfrenten las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En este espacio participaron autoridades federales y estatales, Fiscalías de las entidades federativas e instancias vinculadas con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de fortalecer la coordinación y establecer acciones conjuntas en materia de prevención, protección y respuesta.

Durante el encuentro se promovió el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la identificación de áreas de oportunidad para mejorar las capacidades institucionales y fortalecer los mecanismos de atención ante situaciones de riesgo.

La participación de Tamaulipas refrenda la disposición del Gobierno del Estado para mantener una coordinación permanente con la Federación y las entidades federativas, impulsando acciones que contribuyan a una protección más efectiva de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.