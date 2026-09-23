Integran y capacitan a Comité de Contraloría Social en beneficio de personas con discapacidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Se integra y se capacita en Ciudad Victoria un Comité de Contraloría Social, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Tamaulipas, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo y el titular de la Dirección de Auditoría a Obra Pública, Edmundo López Vázquez.

El comité, lo integran cinco municipios, que recibirán equipo en las Unidades Básicas de Rehabilitación que funcionan a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, en Antiguo Morelos, Madero, Palmillas, Valle Hermoso y Villagrán.

Lo anterior favorece el ejercicio pleno de los derechos de los habitantes en esas localidades y la promoción de la inclusión social.

El costo del proyecto es poco más de un millón trescientos ochenta mil pesos y beneficia a más de 500 pacientes con discapacidad motriz, auditiva, de lenguaje, intelectual o mixta.

La Contraloría Social constituye un mecanismo de vigilancia ciudadana en el que participan las y los beneficiarios de manera organizada en el seguimiento y evaluación de las acciones y programas públicos.

Permite fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno, promoviendo una gestión pública más transparente, responsable y cercana a las necesidades de la población, logrando así, un gobierno al servicio del pueblo, una de las metas del gobernador Américo Villarreal Anaya.