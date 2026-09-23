Genera Gobierno de Tamaulipas acciones de transformación a través del Programa Impulsando tu Bienestar

-Estas acciones buscan generar alternativas de ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y mejoramiento de entornos comunitarios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Con voluntad, estrategia y compromiso, la política social del gobernador Américo Villarreal Anaya continúa generando acciones de transformación en sectores vulnerables, a través de programas como “Impulsando tu Bienestar”, mediante el cual se han entregado este año más de 8 millones de pesos entre personas con recursos limitados.

La Secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González, informó que, mediante el proyecto “Empleando Bienestar” contenido en este programa, ha sido posible alcanzar un impacto positivo tanto en el ingreso familiar como en la mejora del entorno comunitario.

Los apoyos están llegando a más de mil 300 beneficiarios directos que habitan en 28 municipios, quienes han sido atendidos este año, por medio de un trabajo coordinado con dependencias estatales, municipales y delegaciones de la estructura de la SEBIEN.

Destacó que el desempeño de los gestores sociales es primordial para llevar a territorio los apoyos disponibles mediante orientación y acompañamiento hasta su incorporación a los programas y apoyos.

Precisó que dichos apoyos consisten en incentivos económicos de hasta 4 mil pesos mensuales por un período máximo de tres meses, durante el cual se realizan acciones preventivas de salud, reforestación, mantenimiento de áreas públicas de uso común, recolección de basura, saneamiento y limpieza en escuelas y parques.

En este caso, dijo que esta fuente alternativa de ingresos temporales representa un mejoramiento importante en la calidad de vida de las regiones donde se ha llevado a cabo dicha estrategia con acciones de limpieza, desmonte y reforestación de áreas públicas, entre otras actividades.

El programa busca apoyar a municipios afectados por niveles de pobreza o por los efectos de una emergencia, generando fuentes alternativas de ingresos temporales, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y de toda la comunidad que se beneficia con el mejoramiento de espacios de uso común.

“En todo el proceso han participado presidencias municipales y delegaciones de Bienestar en atención a los beneficiarios directos, trabajando constantemente y en conjunto como lo realiza día con día el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien con visión humanista tiene al centro de su política a las personas más vulnerables y que más necesitan”, subrayó Casas González.