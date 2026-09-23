Fortalecen acciones preventivas para dar respuesta ante riesgos y urgencias epidemiológicas

En sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Para fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención, preparación y respuesta ante riesgos y emergencias en salud, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en la que se analizaron temas prioritarios como la situación epidemiológica del sarampión; los efectos de las temperaturas extremas y el pronóstico de lluvias; los avances en el proceso de certificación de Tamaulipas como estado libre de paludismo autóctono; así como las acciones preventivas ante riesgos de interés en salud pública.

En representación del Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el secretario particular, Ángel Delfino Gómez Lizárraga, acompañado por el coordinador Estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS-BIENESTAR en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, encabezó la toma de protesta de los integrantes y la firma del Acta de Actualización del Comité.

En su participación y al presentar los objetivos de la reunión, la directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, destacó las responsabilidades de los integrantes y la importancia de fortalecer la participación coordinada de las instituciones en las acciones de prevención, preparación y respuesta ante urgencias epidemiológicas, contingencias y desastres.

“La seguridad en salud no se construye cuando la emergencia ya está frente a nosotros; se construye anticipándonos, coordinándonos y actuando a tiempo, como lo ha establecido el gobernador Américo Villarreal Anaya, para dar respuesta oportuna y evitar que el riesgo se convierta en emergencia”, destacó Juárez Delgado.

Durante la presentación de la situación epidemiológica del sarampión, que a la fecha registra cerca de 13 mil casos en México, y Tamaulipas se mantiene sin casos en este año, se acordó identificar los municipios, localidades y grupos con población susceptible para implementar acciones focalizadas de vacunación, así como mantener la notificación inmediata y la toma oportuna de muestras de todo caso probable.

Ante las altas temperaturas que se mantienen en territorio tamaulipeco y la ausencia de lluvias, el sistema de vigilancia epidemiológica informó que, en esta temporada de calor que concluye en el mes de octubre, se registraron 60 casos de insolación, 25 de deshidratación y 56 golpes de calor; por ello, se mantienen actualizados los mecanismos de vigilancia y respuesta ante situaciones asociadas con las temperaturas extremas.

Aunado a ello, el representante de la dirección técnica de la CONAGUA, Joel Posada Torres, presentó el pronóstico meteorológico para los próximos cinco días en el estado, en el que señaló ausencia de lluvias y predominio de altas temperaturas, las cuales durante este mes de septiembre han superado los 40 grados centígrados.

Agregó que ya se presentaron los tres primeros frentes fríos, de los 56 pronosticados para la temporada invernal, pero será hasta el mes de octubre cuando se aprecie el primero en el estado.

En lo referente al proceso de certificación de Tamaulipas como estado libre de paludismo autóctono, la Directora de Epidemiología, Julita Portilla Sosa, presentó los avances alcanzados y destacó que el estado mantiene la vigilancia epidemiológica activa para prevenir el restablecimiento de la transmisión.

Señaló que, los casos registrados durante 2023 y 2024, fueron clasificados como importados, por lo que se continúa fortaleciendo la vigilancia, la detección oportuna y la coordinación interinstitucional en la red de servicios de salud.

Al concluir los trabajos de esta tercera sesión ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud, se refrendó el compromiso de las instituciones que lo integran de mantener una coordinación permanente, dar seguimiento a los acuerdos establecidos y fortalecer la capacidad de respuesta del estado ante los riesgos y emergencias que puedan afectar la salud de la población tamaulipeca.