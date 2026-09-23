Entrega Gobierno de Tamaulipas nuevo edifico a la Universidad Tecnológica de Altamira

-El moderno laboratorio de informática, cuenta con equipo de cómputo especializado para las carreras de mecatrónica, energías renovables y electromovilidad

Altamira, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Comprometido con la educación como la herramienta más importante para la transformación social que requiere Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya continúa impulsando la educación superior como una prioridad en su administración, aseguró Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación en la entidad.

“Un agradecimiento al gobernador educador, que sigue los pasos de la presidenta educadora, Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador Américo Villarreal ha dado, durante estos cuatro años, un impulso sin precedentes a la educación superior y, sobre todo, a la infraestructura educativa, como lo veremos el primero de octubre en su informe”, expresó durante la inauguración del nuevo edificio académico de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT).

Reconoció y felicitó a todos quienes conforman la comunidad universitaria, en especial a la rectora Mara Grassiel Acosta González, por dirigir esta institución, que sigue un rumbo de crecimiento con nueva infraestructura, la cual permitirá una formación más especializada y efectiva a las y los estudiantes.

“Hoy inauguramos un nuevo edificio al servicio de la docencia de todos los muchachos y muchachas que aquí estudian. La Universidad Tecnológica de Altamira, con el liderazgo de la rectora Mara, está trabajando muy bien en pro de la calidad académica y humanista de todos estos jóvenes”, resaltó.

Por su parte, la rectora agradeció el apoyo y el compromiso tanto del mandatario estatal como del secretario con la educación superior, así como el fortalecimiento de las universidades a través de distintas vías, una de ellas mediante el mejoramiento de la infraestructura.

El nuevo edificio será la sede del laboratorio de informática, que recibió equipo de cómputo especializado para las carreras de mecatrónica, energías renovables y electromovilidad, con lo que se amplían las herramientas tecnológicas para que las y los estudiantes desarrollen sus competencias profesionales.

Además, como parte de la ceremonia, se reconocieron cuatro proyectos ganadores a nivel internacional, desarrollados por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira, quienes han destacado por sus propuestas y capacidades en materia de innovación, ciencia y tecnología.

Entre las autoridades presentes en esta ceremonia, además del secretario y la rectora, estuvieron la diputada Yuriria Iturbe, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís; y el director general del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagastegui, entre otros.