Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Hay Arnulfo pa’ rato

De buena fuente y desde el bello puerto de la Ciudad de Madero no dicen, que en el informe de Erasmo González Robledo celebrado ayer martes por la mañana, asistieron entre otros personajes nada más y nada menos que el Profe Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE de Tamaulipas, Enrique Meléndez Pérez y Naif Hamscho Ibarra, que se vieron frente a frente; tal vez con la pura mirada se dijeron algo, pero al menos se portaron de forma civilizada.

El primero tiene el mando en la Sección 30 y pa’ rato siguirá ahí, mientras que los otros aspiran a relevarlo y aunque el ambiente político al interior del sindicato se ha calentado en las últimos últimas semanas, lo cierto es que, la fiesta la llevan en paz, aunque la convocatoria no aparece todavía, no ha pasado de meras exigencias o reclamos para que se emita el documento.

Lo que llamó la atención es la “osadía” del alcalde maderense para invitar al Secretario General y auténtico líder de la Sección 30 y a quienes buscan relevarlo. ¿Que vendrá luego? No lo sabemos.

Por cierto, antes de concluir el comentario, al Profe Arnulfo lo acompañaban dos o tres personajes de su entera confianza, entre ellos, el matamorense Ulises Ruiz Pérez, tal vez el principal prospecto de Arnulfo para relevarlo y estaban también otros de menor importancia. Así que a Ulises no lo pierda de vista.

NOTAS CORTAS

1.- La fructífera senadora, originaria orgullosamente del Puerto Jaibo de Tampico, Olga Sosa Ruiz, aplaudió en su muro de feis, la entrada en vigor de la prohibición del uso de celulares y tabletas, en los planteles educativos de Tamaulipas y de todo México. La legisladora morenista dijo, la restricción de usos de celulares y tablets, en todas las primarias y secundarias, está programada para iniciar el próximo 3 de noviembre. Añadiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo anunció en la “mañanera” de hace unos días, que estos dispositivos ya no serán usados como herramienta educativa por alumnos, ni tampoco en recreo.

Por lo tanto, esta medida es correcta, adecuada y necesaria, para evitar el uso de la inteligencia artificial, que afecta el desarrollo mental y cognitivo de los jóvenes en México, agregó la representante popular del senado de la Republica.

2.- Prácticamente ya estamos en la recta final de los Informes de Gobierno de las y los alcaldes tamaulipecos y el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, ha dejado buen sabor de boca con su presencia, así como dejado buenas noticias en esta gira relámpago por los diferentes municipios. Tan solo en el sur de la entidad, anunció una nueva inversión de más de 100 millones de pesos para reparar hundimientos, recursos que se espera comiencen a aplicarse a partir de ya y durante el próximo año, dijo el atento Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González e incondicional y cercano colaborador del número 1 de Tamaulipas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.