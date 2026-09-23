Concluye Gobierno del Estado Estación Cuarentenaria “La Gloria” en Magueyes

Mainero, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) concluyó la construcción de la Estación Cuarentenaria “La Gloria”, en la localidad de Magueyes, municipio de Mainero, infraestructura estratégica para fortalecer las acciones de control y vigilancia sanitaria del ganado que ingresa y transita por esta zona de Tamaulipas, con una inversión en su primera etapa de aproximadamente 40 millones de pesos.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, destacó que la conclusión de esta obra permite contar con instalaciones adecuadas para realizar los procesos de inspección y control sanitario, contribuyendo a proteger la actividad pecuaria y a generar mejores condiciones para el manejo y movilización del ganado, en beneficio de los productores y del sector ganadero de la región.

Subrayó que la Estación Cuarentenaria “La Gloria” representa un fortalecimiento de la infraestructura destinada a las actividades productivas del estado, al contar con espacios adecuados para apoyar las labores de revisión y vigilancia sanitaria del ganado.

“Esta obra representa una inversión en la infraestructura que requiere el sector ganadero para continuar desarrollando sus actividades con mejores condiciones. La Estación Cuarentenaria ‘La Gloria’ fortalece la capacidad de atención y brinda instalaciones funcionales para respaldar a los productores y la movilidad del ganado”, apuntó el titular de la SOP.

Agregó que el Gobierno de Tamaulipas mantiene el impulso de obras que fortalecen la infraestructura productiva y contribuyen al desarrollo de las actividades económicas, atendiendo las necesidades de las distintas regiones de la entidad.