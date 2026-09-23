CELEBRAN JUNTA DE SEGURIDAD PREVIO AL CLÁSICO TAMAULIPECO

-Directivos de Correcaminos y Jaiba Brava, acuerdan medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de los asistentes al partido del viernes

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de delinear la estrategia de seguridad entorno al partido más importante de la Liga ExpansiónMX que protagoniza el Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Jaiba Brava del Tampico Madero, la Secretaría de Seguridad Pública encabezó una reunión que permitió acordar las medidas preventivas para resguardar a los más de 10 mil asistentes que se esperan en el juego del próximo viernes.

El ave azulnaranja y los celestes del puerto se miden en la edición 44 del Clásico Tamaulipeco y, conscientes de la pasión que generan entre ambas aficiones, las directivas representadas por el Vicepresidente Adrián Martínez de León, por parte del equipo capitalino y Marco Antonio Roel Martín del Campo, representante legal del Tampico Madero, firmaron el acuerdo emitido por el Director de la Policía Auxiliar, Lic. Eduardo Castillo Andrade, quien en todo momento resaltó la importancia del orden en este partido que pone a Tamaulipas en la mira de todo el país.

Por instrucción del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, la directiva del Club Correcaminos fortalecerá con un staff de seguridad privada el dispositivo para el encuentro del viernes, que corresponde a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, serán un total de 170 los elementos comisionados para encargarse del orden y que los aficionados se encarguen únicamente de disfrutar el encuentro; el operativo abarcará un espacio de 6 horas, en donde además el sistema de circuito cerrado también operará enfocado en la vigilancia de toda la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines.

Por disposición de la Federación Mexicana de Futbol, el ingreso a grupos de animación visitante se encuentra prohibido; en tanto que el grupo de animación local debe cumplir con su registro previo en la plataforma oficial, contar con su identificación emitida por el organismo, así como una oficial, además de encontrarse en el padrón correspondiente.

Los elementos de seguridad, fortalecerán el área del grupo de animación local, a quienes se les exhorta a guardar el debido comportamiento y respeto al resto de los asistentes, así como apoyar en todo momento al equipo de casa.

Asimismo existe una lista de objetos prohibidos para su acceso al estadio, donde se encuentran objetos punzo cortantes y armas; termos, botes, envases, paraguas o sombrillas; globos, tamboras, rollos de papel, objetos inflamables, mantas o pancartas, cigarros, vapeadores y estupefacientes. En el caso de las banderas únicamente pueden ingresar las que su asta sea de material pvc, con una longitud máxima de 1 metro con 50 centímetros.

La venta de boletos para este encuentro se mantiene desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en la Tienda Oficial del Club Correcaminos, ubicada en el 16 Carrera Torres; el viernes, día de partido, será en Taquilla del Estadio desde las 9 de la mañana