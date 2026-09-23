Brindarán Comedores de Bienestar alimentos a personas en situación de calle

-Modifica la Secretaría de Bienestar Social reglas de operación para atender a población vulnerable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Las personas en situación de calle que habitan en Tamaulipas tienen acceso a los beneficios que brindan los Comedores del Bienestar tras la modificación de las reglas de operación del programa S121, recién publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad alimentaria impulsada por la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, informó que el POE publicó la modificación el 17 de septiembre del presente año, lo que garantiza que cualquier persona en situación de calle pueda acceder a alguno de los 67 Comedores del Bienestar que se encuentran instalados en 32 municipios del Estado.

El único requisito que se deberá cumplir es registrar su firma o huella digital para contar con alimento caliente dos veces al día de lunes a viernes, en previsión a que no cuenten con documentos de identificación.

Para el resto de los titulares derechos que ya están registrados, informó que permanecerá el requisito de mostrar su identificación oficial vigente que para acceder a este apoyo, creado para contribuir a reducir desigualdades y favorecer el acceso a alimentos entre la población con situación de vulnerabilidad en el territorio estatal.

“Esta es una respuesta a la indicación del gobernador Américo Villarreal Anaya de estar atentos no solo a que se cumplan los programas sociales sino también adecuarlos para una protección más amplia a la población con algún tipo de carencia e incorporar acciones que fortalezcan su bienestar”, dijo.

Casas González agregó que todas estas acciones encaminadas a ampliar oportunidades y reducir desigualdades, se desarrollan con la colaboración de las instancias de gobierno y de diversas dependencias. Explicó que en el caso de los Comedores del Bienestar la participación de los gobiernos municipales ha sido muy importante al otorgar las instalaciones para comedores comunitarios y proporcionar el pago de servicios operativos y de mantenimiento como energía eléctrica, agua y gas.

Puntualizó que el gobierno estatal pone el equipamiento e insumos alimentarios para la preparación de los platillos que son servidos dos veces diariamente, así como los apoyos económicos a las cocineras voluntarias que realizan este desempeño comunitario.