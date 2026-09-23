Estatales

Binomios K-9 de la Guardia Estatal refuerzan la seguridad en Central de Autobuses de Ciudad Victoria

49 min ago
1 minuto de lectura

-Estas inspecciones ayudan a prevenir y disuadir delitos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Acompañados de la canina “Astrid”, manejadores del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal llevan a cabo un operativo de seguridad en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria.

Este operativo consiste en recorrer andenes, pasillos, autobuses y su área de equipaje con la finalidad de detectar objetos no autorizados que pudieran representar un riesgo para las personas usuarias de este medio de transporte.

Las acciones desempeñadas por los binomios K-9 permiten reforzar los mecanismos internos de seguridad en este punto de acceso y salida de la capital de la entidad sin interferir en las operaciones de las líneas de autobuses.

Estas inspecciones forman parte del trabajo diario realizado por el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal para prevenir y disuadir el delito a lo largo de la entidad.

49 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Invita Secretaría de Economía de Tamaulipas a fortalecer la identidad de los emprendimientos

44 min ago

Sesionó el Comité Organizador del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos en Tampico

53 min ago

Concluye Gobierno del Estado Estación Cuarentenaria “La Gloria” en Magueyes

58 min ago

Integran y capacitan a Comité de Contraloría Social en beneficio de personas con discapacidad

2 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button