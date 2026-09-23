Activa SST traslado aéreo de niña de 4 días de nacida originaria del Municipio de Mante

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Al presentar un problema pulmonar y requerir atención médica especializada, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se activó el protocolo de traslado aéreo de una paciente femenina de 4 días de nacida en el municipio de Mante al Hospital Infantil de esta ciudad.

El traslado de la niña fue coordinado y realizado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Tamaulipas, con el apoyo de los Servicios Aéreos del Estado, Protección Civil Tamaulipas y Protección Civil de Mante. El CRUM otorgó la atención médica de emergencia y coordinó la recepción de la paciente con la red hospitalaria del estado.

Luego de las primeras horas de su nacimiento y recibir las primeras intervenciones médicas, se determinó la activación de la ambulancia aérea, la cual aterrizó en el parque de béisbol de la Villa Olímpica de Victoria, donde se realizó el traslado de la paciente en una unidad de cuidados intensivos para recibir la atención pediátrica especializada.

Con el fortalecimiento de la atención de las emergencias médicas en Tamaulipas, impulsada por el gobernador y bajo la supervisión del Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el traslado aeromédico de la paciente neonatal se realizó de la unidad médica del IMSS del Mante al Hospital Infantil de Tamaulipas.

Cabe mencionar que, la paciente fue asistida por personal médico especializado con certificación en aeromedicina y actualmente continúa con el tratamiento específico que requiere su estado de salud.