Acerca Guardia Estatal sus servicios a las familias de Jiménez a través de la Brigada Transformando Familias del DIF Tamaulipas

Jiménez, Tamaulipas.- Septiembre 23 de 2026.- Familias del municipio de Jiménez convivieron y conocieron las funciones realizadas por el personal que integra las diferentes unidades de especialización de la Guardia Estatal a través de la Brigada “Transformando Familias” organizada por el Sistema DIF Tamaulipas.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) participaron la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) y la Dirección de Tránsito Estatal.

A través de módulos y dinámicas, se dieron a conocer las funciones realizadas al servicio de la población, entre ellas, el funcionamiento de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV); cultura vial y recomendaciones para prevenir accidentes; así como el equipo y adiestramiento táctico de la FEGE.

El fortalecimiento de los vínculos entre la población e integrantes de las fuerzas de seguridad es crucial para consolidar una cultura de prevención y denuncia en la entidad que permita reconstruir el tejido social y alcanzar los objetivos trazados en esta materia.