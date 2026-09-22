Tamaulipas y OIM suman esfuerzos para fortalecer la atención migratoria

-13 personas extranjeras regularizaron su situación migratoria en México y obtuvieron sus tarjetas de residencia

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2026 .- Con el acompañamiento institucional y la suma de esfuerzos para facilitar el acceso a derechos, 13 personas extranjeras provenientes de Perú, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala lograron regularizar su situación migratoria en México y obtener sus respectivas tarjetas de residencia.

El proceso fue concretado por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de los Centros de Asistencia Móvil para Personas Migrantes (CAMMs). Como parte de esta colaboración, se cubrió en su totalidad el pago de los derechos correspondientes a los trámites, eliminando una de las principales barreras económicas para acceder a una condición migratoria regular.

El Director General del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, señaló que Tamaulipas, por su condición de estado fronterizo, binacional y multicultural, enfrenta diversas realidades migratorias que requieren respuestas institucionales desde el territorio, con una atención cercana y sensible a las necesidades de las personas.

“Conocer a quiénes viven en nuestra entidad es también una forma de gobernar. Detrás de cada persona hay una historia, una familia, un trabajo y un proyecto de vida. Para estas 13 personas, contar con un documento que les da certeza significa poder mirar hacia adelante con mayor tranquilidad”, expresó.

Rodríguez Alvarado destacó que esta acción forma parte de la política migratoria que impulsa el Gobierno de Tamaulipas bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer una migración ordenada, segura y con acceso a derechos.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reconoció la labor del ITM y destacó que la coordinación mediante los CAMMs permite sumar capacidades y transformar las necesidades identificadas en resultados concretos para las personas migrantes.

Durante el acto, Karla Mejía Ponce, de nacionalidad hondureña y una de las beneficiarias, agradeció al Gobierno de Tamaulipas, al ITM y a la OIM por el acompañamiento recibido durante el proceso.

“Para nosotros esto significa mucho más que recibir un documento; es poder vivir, tener tranquilidad, tener certeza y sentir que podemos seguir adelante. Gracias por escucharnos, por apoyarnos y por hacer posible algo que para muchos de nosotros parecía imposible de alcanzar”, manifestó.