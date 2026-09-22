Se sumó SET a jornada nacional de limpieza en ríos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2026.- Personal de la Dirección de Participación Social perteneciente a la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) se sumó a la Mega Jornada Nacional de Limpieza en Ríos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gustavo Peña Martínez, titular de esta dirección, comentó que, a través del programa de educación ambiental, las y los trabajadores de diversas áreas de la Unidad Ejecutiva participaron activamente en esta jornada, logrando la limpieza y saneamiento de un tramo de 1.3 kilómetros del Río San Marcos, abarcando una extensión total de 13 hectáreas.

Señaló que a esta actividad se sumaron de manera entusiasta alumnas y alumnos de los planteles del Instituto Tamaulipeco para la Capacitación y el Empleo (ITACE) y del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) en Ciudad Victoria.

“El objetivo de esta jornada fue combatir la problemática generada por la basura doméstica y el cascajo. Agradecemos de manera especial a las y los alumnos de ambas instituciones, cuya participación y compromiso cívico fueron clave para el éxito de esta jornada”, puntualizó.

Agradeció a Jaime Felipe Cano Pérez, Director General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA, por la invitación y a quienes participaron. “Gracias a todas y todos los servidores públicos y ciudadanos que se sumaron a este gran esfuerzo nacional por el rescate de nuestros cuerpos de agua. El cuidado de nuestro entorno y la salud de las familias tamaulipecas representan un compromiso que nos une”, enfatizó.

Resaltó que, guiados por la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya y con el respaldo del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, las y los trabajadores del sector educativo reafirman que la educación ambiental y la participación ciudadana son pilares fundamentales para proteger el espacio donde vivimos y aprendemos.