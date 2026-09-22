Sabemos la importancia de un Clásico y vamos por los tres puntos: Islas y Sandoval

-De cara al Clásico Tamaulipeco 44, los elementos de la UAT apuntan a un duelo redondo ante su gente

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con trabajo de futbol cancha en la grama del Estadio Marte R. Gómez, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas continuó con su preparación rumbo al Clásico Tamaulipeco 44, cuando enfrente el viernes a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en actividad de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

Gabriel Pereyra y sus dirigidos, laboraron por espacio de dos horas con el objetivo de establecer de forma clara y puntual, un plan de juego que les permita regresar a la senda del triunfo y complacer a los aficionados que llenarán las tribunas del Olímpico Victoria la noche del viernes, en el derbi del estado.

Para este encuentro, tal y como sucedió ante el Atlético La Paz, elementos como Alan DiPippa y Fernando Piñuelas, se encuentran aptos físicamente para, en caso de ser requeridos por el técnico azulnaranja, apoyar en el cuadro bajo del equipo universitario que apunta a retornar a posiciones de liguilla en el actual torneo.

Tras la práctica, Omar Islas y Tomás Sandoval participar en la atención a medios de cara a este duelo clave en las aspiraciones del equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde reconocieron la importancia de un clásico, más allá de la racha de los últimos juegos, aspiran al triunfo para marcar el rumbo del resto del torneo.

“Es un clásico y como todo clásico sabemos de la importancia para la afición, sabemos que la gente va a venir al estadio y nos va a acompañar, que juntos saldremos adelante”, manifestó el delantero Tomás Sandoval que tendrá la posibilidad de disputar su segundo Clásico con la camiseta de Ciudad Victoria.

Omar Islas, fundamental en el sector derecho y con 776 minutos disputados en el actual torneo, expuso que más allá de cualquier presión, el equipo se encuentra trabajando, “si bien no nos han acompañado los resultados los últimos juegos, a nosotros nos queda trabajar para que lleguen los resultados y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo para conseguir los tres puntos el próximo viernes”.

Ambos elementos reconocieron que irán por todos los balones y sudarán hasta la última gota para recuperar el camino del triunfo en el actual torneo.

Los boletos para este trascendental duelo, permanecen a la venta hasta el jueves en la Tienda Oficial en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, mientras que el viernes, la taquilla del estadio abrirá desde las 9 de la mañana.