RENDIRÁ CORRECAMINOS HOMENAJE A SUS LEYENDAS

-En el marco del 46 Aniversario, el viernes previo al Clásico Tamaulipeco, se develará un mural que reconoce a quienes han forjado la historia del Club y se impondrá nombre a la Sala de Prensa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La historia de Correcaminos no se puede contar sin mencionar los nombres de grandes figuras que en la cancha, el banquillo, desde la directiva y también desde los medios de comunicación, han forjado la identidad del equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que conmemora su 46 Aniversario. Es por ello que la directiva del cuadro azulnaranja cerrará las actividades del mes que se le dedicó a esta festividad, con dos actos sumamente significativos, mismos que se desarrollarán en el marco del Clásico Tamaulipeco y que por su emotividad, se ha dispuesto de darle el seguimiento por parte de toda la afición local.

En primera instancia se desarrollará la revelación de un mural, mismo que fue elaborado con el pincel del maestro Miguel Parras, reconocido artista plástico y caricaturista de gran trayectoria, orgullosamente victorense y de reconocimiento a nivel nacional.

Este mural se encontrará ubicado en el pasillo principal del Estadio Marte R. Gómez y plasma los rostros de quienes han sido considerados leyendas por sus aportaciones deportivas y de identidad a lo largo de estos 46 años.

De igual manera se realizará la imposición del nombre a la Sala de Prensa del estadio Olímpico Victoria, en homenaje a Don Carlos Adrián Avilés Bortolussi, quien por medio de la palabra y a través de los micrófonos de la “alegre y deportiva” Organización Radiofónica Tamaulipeca, consolidó la esencia de ser Correcaminos.

Ahí, se develará una placa para recordarle de forma permanente en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

La iniciativa impulsada desde el Club Correcaminos, con el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del Rector, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, a la que se suma también el Instituto del Deporte en Tamaulipas, a cargo del maestro Manuel Virués Lozano.

Las actividades iniciarán a partir de las 6:00 de la tarde y se proyectarán en la pantalla gigante del Estadio, previo a la disputa de la edición 44 del Clásico Tamaulipeco, programado para iniciar a las 7 de la noche.