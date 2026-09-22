Presentan el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, una nueva plataforma para impulsar su comercialización y el Turismo Comunitario

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el nuevo formato fortalecerá la comercialización y el Turismo Comunitario, con más de 150 experiencias que ya reciben capacitación para vincularse con compradores y tour operadores

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, resaltó la capacidad de la entidad para recibir este encuentro y señaló que en 2025 recibió 17.4 millones de turistas, con una derrama superior a 16 mil millones de pesos

El Encuentro prevé reunir a 200 compradores nacionales e internacionales, generar 10 mil citas de negocio y recibir alrededor de 15 mil visitantes por día, con una derrama estimada de entre 60 y 70 millones de pesos

Septiembre 22 de 2026.- La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezaron la presentación del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Tampico, como parte de una nueva etapa para este espacio de promoción de los 177 Pueblos Mágicos del país.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que esta edición representa una evolución del formato que anteriormente se desarrollaba como Feria o Tianguis de Pueblos Mágicos, al incorporar herramientas para que destinos, comunidades y prestadores de servicios puedan promocionar y comercializar su oferta, capacitarse y generar nuevas oportunidades de negocio.

“Hoy le damos un sentido real a este encuentro y lo transformamos junto con Tamaulipas. Esta edición marca un antes y un después, porque así serán las demás: un Encuentro de Pueblos Mágicos y Turismo Comunitario, como lo ha pedido la Presidenta”, señaló.

Explicó que el nuevo formato busca que los beneficios de la actividad turística lleguen directamente a las comunidades, por lo que reunirá a prestadores de servicios, artesanos, cocineras tradicionales, guías y tour operadores en espacios de comercialización, capacitación e intercambio de experiencias.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que el Encuentro representa una oportunidad para proyectar la oferta turística de Tamaulipas y mostrar las condiciones que ha construido la entidad para recibir visitantes y eventos de gran formato.

“Invitar a todos nuestros amigos de nuestras entidades hermanas, las 32 entidades, y decirles que Tamaulipas los espera este noviembre con los brazos abiertos para esta convivencia de los Pueblos Mágicos”, expresó.

Informó que en 2025 Tamaulipas recibió 17.4 millones de turistas, con una derrama superior a 16 mil millones de pesos, resultado que atribuyó, entre otros factores, a mejores condiciones de seguridad, vialidades, conectividad, infraestructura hotelera y oferta gastronómica.

Una de las principales novedades será la incorporación del Turismo Comunitario como eje del Encuentro. Más de 150 experiencias de Pueblos Mágicos ya reciben capacitación de la Secretaría de Turismo para fortalecer su oferta y prepararse para establecer relaciones comerciales con compradores y tour operadores.

Como parte de esta nueva dinámica, el Encuentro contará con una plataforma digital y de negocios, cuyo registro abrirá el 26 de octubre y que permitirá consultar información de los destinos y generar citas comerciales. La herramienta permanecerá activa como espacio de promoción y comercialización más allá de los días del evento

Asimismo, se prevé la participación de 200 compradores nacionales e internacionales, provenientes de mercados como España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Reino Unido, así como la realización de 10 mil citas de negocio y networking.

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