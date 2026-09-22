< Un espejismo las candidaturas independientes

Las candidaturas independientes son un recurso que da resultados a quienes gozan de un auténtico apoyo social y simpatía popular, estamos hablando de casos insignes o personajes célebres por su trayectoria o comportamiento público. En política hay quienes no eran nada, ni nadie antes de ser alcalde o diputado local o federal, y es el puesto el que los hace visibles, a la inversa, hay quienes tiene un nombre como gente de bien, o como elemento capaz de un buen desempeño en un cargo público, y esos son los que pueden tener un cometido exitoso en la figura de candidato independiente.

Si no existen esas cualidades de reconocimiento social en el candidato independiente, el proceso electoral no pasará de ser un espejismo de poder que se diluye en el proceso electoral,

Entre los casos de éxito, podemos anotar a la panista Margarita Zavala de Calderón, a Jaime “El Bronco” Rodríguez y a Carlos Manzo (+), por citar a los más representativos, aunque hay muchos más que han participado como candidatos independientes, algunos que lograron su aspiración, y otros que se quedaron acariciando un sueño.

Empezamos con Margarita Zavala, quien en 2017 dejó al PAN por desacuerdos con la dirigencia nacional (Ricardo Anaya Cortés), pese a que tenía 33 años de militancia. El INE validó su candidatura dado que, ella reunió las firmas requeridas, aunque renunció a la candidatura presidencial antes de los comicios de 2018, sin declinar por ningún otro contendiente.

Dos veces diputada federal y representante en la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, de estos cargos dos de ellos fueron anteriores al gobierno de su esposo Felipe Calderón y el tercero de ellos, posterior a la administración calderonista. Margarita Zavala Gómez del Campo ya tenía un nombre antes de que su esposo fuera presidente de México.

EL BRONCO ÚNICO GOBERNADOR SIN SIGLAS PARTIDISTAS. – Otro candidato independiente que logró proyección nacional por ser el primero en llegar por esa vía a la gubernatura de un estado, el de Nuevo León (2015-2021), Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, más conocido como “el Bronco”.

Este personaje, “El Bronco”, se hizo famoso antes de ser gobernador de Nuevo León, debido a su gestión como alcalde del municipio de García (2009-2012), al enfrentar de manera directa a la delincuencia organizada, incluso su secretario de Seguridad Pública fue asesinado por grupos criminales. Su respuesta fue depurar y reestructurar totalmente a la policía municipal, donde había enquistados elementos presumiblemente relacionados con esas esferas de la delincuencia.

Esas medidas de saneamiento en las áreas de seguridad del municipio, lo pusieron en el centro de varios atentados a los que sobrevivió. Todo esto le dio una proyección estatal, incluso más allá de los límites geográficos de Nuevo León, de ahí que su candidatura independiente a gobernador se coronó con el triunfo. Y es el único caso en ese nivel de la administración pública.

CARLOS MANZO OTRO CASO EMBLEMÁTICO. – Otro botón de muestra, es Carlos Alberto Manzo Rodríguez (+), quien militó en el PRI de 2001 al 2018; con Morena de 2021 a 2024, y se declara independiente del 2024 hasta la fecha de su fallecimiento. En su página de Wikipedia, registra como su afiliación en el momento de su muerte, el Movimiento Independiente del Sombrero, que por cierto fue registrado por su viuda, limitando así la oportunidad que pudieran tener algunos grupos políticos de capitalizar la marca “Manzo”.

El presidente municipal de Uruapan, con su muerte logra espacios mediáticos más allá de su entidad, pero antes, cuando lo detienen el 25 de noviembre de 2023, los elementos de la Guardia Civil de Michoacán, tras de que acusó a policías de intentar extorsionar a una persona. Un incidente que fue transmitido en vivo por Facebook y que culminó con la liberación del entonces diputado federal, también lo proyectó más allá de su municipio.

En ese marco de sucesos, en febrero de 2024 solicitó licencia como diputado federal, para convertirse en candidato a la presidencia municipal de Uruapan, cargo que conquistó.

Estos son 3 casos emblemáticos de “candidatos independientes” que lograron resultados exitosos en las urnas, y desde luego hay otros más, sobre todo en alcaldías y son significativos porque lograron el triunfo, pero estadísticamente son menores. Por ejemplo, ahora en la Cámara de Diputados figura solamente un elemento sin partido de entre 500 y en la de Senadores hay 2 sin partido de 128 integrantes, un total de 3 dentro del Congreso de la Unión.

En México, en los comicios de junio de 2024 se renovaron mil 784 ayuntamientos, y de estos surgieron 11 alcaldes que se promovieron con una candidatura independiente, lo que representa 0.6 por ciento. Habría que ver cuántas candidaturas independientes participaron en la conquista de una presidencia municipal.

La realidad es que los independientes sin estructura partidista o propia, tienen pocas posibilidades de éxito; por el contrario, cuando se trata de un exalcalde los resultados casi siempre resultan favorables.

Ejemplo de ello, lo acaba de dar Chile donde se ganaron 111 municipios con candidatos sin partido, pero que ya habían tenido desempeño en ese mismo puesto y seguramente con buenos resultados, mismos que fueron su aval en la consulta en las urnas.

En fin, las candidaturas independientes, no dejan de ser el sueño color de rosa de los protagonistas de esta clase de aventura electoral, sólo tienen éxito, quienes cuentan con un antecedente de resultados favorables que avale quienes son, y que se puede esperar de ellos.

Sin embargo, la tendencia es de crecimiento en la opción de candidatos independientes, en 2027 se espera un ligero incremento en estas candidaturas, que avanzan de manera lenta, pero que llegaron para quedarse.

MATAMOROS PREPARA SU FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO 2026. – Matamoros está de fiesta del 2 al 11 de octubre cuando presente una amplia programación cultural, que incluye muestras de arte plásticas, danza, teatro, música, literatura, folclor y títeres, todo un banquete de expresiones artísticas en la 34 edición del Festival Internacional de Otoño 2026. El Gobierno municipal que preside el alcalde Beto Granados Favila ha venido trabajando para integrar una cartelera de dimensiones espectaculares.

Son 10 días de actividades que tendrán lugar en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el Teatro de la Reforma, la Plaza Principal y el Fuerte Casamata, y otros lugares emblemáticos de esta ciudad fronteriza. Un bien llevado programa de arte y cultura, que estará al alcance de las familias matamorenses y de visitantes, que la tradición los ha hecho de casa en estos días de banquete cultural que cada año se ofrece al público.

El Festival Internacional de Otoño 2026, también fortalecerá la colaboración con el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, con el cual, compartirá escenarios y coincidiendo en el objetivo de ampliar la oferta cultural para los tamaulipecos.

¡Matamoros te espera con los brazos abiertos!

EN 4 AÑOS MADERO RECIBIÓ INVERSIÓN DE 6 MIL 711 MDP. – El gobernador Américo Villarreal Anaya en su peregrinar por Tamaulipas, ahora estuvo en Cd. Madero, donde ratificó su deseo de “vivir las condiciones y situación de las necesidades y del quehacer de nuestra gente, y ver al límite de nuestra capacidad y conocimiento, de hacer programas, proyectos y poder distribuir los más justamente nuestros recursos”.

Fue oportunidad para destacar una inversión de 6 mil 711 millones de pesos a lo largo de cuatro años en Madero, que han impulsado programas y obras en salud, movilidad, educación, bienestar e infraestructura urbana. En ese marco, el gobernador, refrendó todo su respaldo a la gestión municipal que preside Erasmo González Robledo.

En Madero se han destinado recursos del orden de los 765 millones de pesos de inversión estatal para obra pública en acciones de salud, vialidades, espacios públicos e infraestructura hidráulica, mientras que, por parte del Gobierno Federal, los programas del Bienestar benefician a 43,600 maderenses con una dispersión de 5,622 millones de pesos.