Premian a ganadores del VI Premio Estatal de Contraloría Social 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2026.- La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, entregó reconocimientos a las y los ganadores del VI Premio Estatal de Contraloría Social 2026.

Una de las metas del gobernador Américo Villarreal Anaya es establecer en Tamaulipas un gobierno al servicio del pueblo. Este objetivo se fortalece mediante la participación ciudadana en convocatorias que promueven la responsabilidad, la iniciativa y la vocación de servicio, y que contribuyen al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los recursos públicos.

Los ganadores del primer lugar en ambas categorías representarán a Tamaulipas en la etapa nacional.

El comité integrado por Norma Alicia Rodríguez Navarro, Manuel Alejandro Guerrero Amaya y Diana Cecilia Rodríguez Huerta obtuvo el primer lugar en la primera categoría, “Actividades de los Comités”, con el proyecto “El viaje de la USAER 85J, en el ciclo 25-26”.

En la segunda categoría: “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, obtuvo el primer lugar el proyecto “Guía Práctica de orientación para beneficiarios de Programas Financiados con Recursos Públicos”, presentado bajo el seudónimo “Clío” por Danna Paola Sánchez González.

El segundo lugar fue para Manuel Enrique Ávalos Barroso, quien, bajo el seudónimo “El Doc”, recibió el reconocimiento por su proyecto “Del papel a la comunidad”.

Será el 30 de octubre de 2026 cuando se den a conocer los resultados de la etapa nacional, tras la evaluación que realizará la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que contempla una bolsa de 150 mil pesos en premios.