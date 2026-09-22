Nueva iniciativa de la Senadora Olga Sosa aprobada por el Senado; reforma para que los títulos profesionales reconozcan el género de quien los obtiene

La iniciativa fortalece la igualdad sustantiva y establece el uso de lenguaje incluyente en títulos, diplomas y grados académicos

Ciudad de México, 26 de septiembre. La senadora Olga Sosa Ruíz afirmó que reconocer a las mujeres por sus logros académicos y profesionales constituye un acto de justicia, dignidad e igualdad sustantiva.

Al participar en la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto para adicionar un nuevo párrafo cuarto al artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, y que fue aprobado por votación unánime, la legisladora destacó que la reforma propone que los títulos profesionales, diplomas y grados académicos sean expedidos atendiendo al género de la persona que los obtiene y utilizando un lenguaje incluyente.

“Las mujeres tenemos el derecho humano a ser nombradas y reconocidas por alcanzar logros académicos y profesionales. Tenemos derecho a ser visibilizadas y a incentivar nuestra participación en todas las áreas del conocimiento, sin exclusiones ni estereotipos que debiliten la construcción de una cultura de igualdad”, expresó.

La senadora morenista reconoció la sensibilidad y disposición de las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras para avanzar en una modificación legal que elimina una barrera histórica que ha contribuido a invisibilizar a las mujeres.

Recordó que, durante generaciones, muchas mujeres tuvieron que abrirse camino en espacios que les estaban negados, entre ellos la educación y el ejercicio profesional. Como ejemplo mencionó a Matilde Montoya, primera médica mexicana, cuya historia representa la superación de obstáculos y la dignificación de las mujeres.

En ese tenor, destacó el legado de la maestra Estefanía Castañeda, fundadora de los jardines de niños en México, quien contribuyó a construir condiciones de igualdad y oportunidades, además de promover una profesión educativa especializada: la de educadora.

“Estas historias emblemáticas nos muestran una realidad concreta: cuando cambia la sociedad, también debe cambiar el lenguaje, porque todo acto lingüístico es un acto político”, señaló.

La senadora tamaulipeca indicó que actualmente las mujeres representan la mayoría de la matrícula en las aulas universitarias y que cada vez son más quienes se desempeñan como abogadas, médicas, ingenieras, arquitectas, maestras, científicas y profesionistas en todas las ramas del conocimiento.

En su participación, consideró contradictorio que una mujer pueda obtener un grado después de años de estudio, esfuerzo y sacrificio, pero reciba un documento oficial que la identifica mediante el masculino genérico.

“El lenguaje construye realidades. Cuando una institución reconoce a una mujer como abogada, ingeniera, médica, arquitecta o doctora, está reconociendo plenamente su identidad y todo lo que ha logrado”, puntualizó.

Olga Sosa explicó que la reforma parte de una perspectiva de género y contribuye a saldar una desigualdad histórica. Además, coincide con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sostenido que la igualdad sustantiva implica garantizar los mismos derechos y oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

“Estamos haciendo visibles los nombres, las profesiones y las conquistas de las mujeres. También honramos a quienes abrieron el camino antes que nosotras, como Margarita Chorné y Concepción Mendizábal, quienes tuvieron que desafiar prejuicios para conquistar el derecho a estudiar y ejercer una profesión”, manifestó.

La legisladora subrayó que cada título profesional representa horas de estudio, sacrificios, sueños y perseverancia, por lo que los documentos expedidos por las instituciones educativas deben reconocer con precisión la identidad de las mujeres y los méritos alcanzados.

“Esta reforma es un acto de justicia, reconocimiento y dignidad. Hoy estamos cambiando la manera en que el Estado reconoce a las mujeres, con perspectiva de género y con la convicción de que la igualdad sustantiva debe ser el faro de nuestras acciones”, afirmó.

La senadora Sosa Ruíz reiteró su compromiso de continuar impulsando reformas que eliminen desigualdades y fortalezcan la participación de las mujeres en la educación, la ciencia y la vida profesional.

“Cuando una mujer avanza, avanzamos todas”, concluyó