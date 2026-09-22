Genera Gobierno de Tamaulipas oportunidades de emprendimiento y autoempleo

-Mediante programas que brindan herramientas productivas a las familias que buscan iniciar o consolidar una actividad económica

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2026.- Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas fortalece las oportunidades de autoempleo y emprendimiento mediante programas que brindan herramientas productivas a las familias que buscan iniciar o consolidar una actividad económica.

En este marco, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, impulsa a través del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas acciones encaminadas a generar alternativas de ingreso y fortalecer pequeños negocios mediante apoyos que permitan a las personas desarrollar sus propios proyectos.

Como parte de esta estrategia, la directora general del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, Consuelo Nayeli Lara Monroy, dio seguimiento a la entrega de equipamiento productivo para preparación y venta de alimentos, en el municipio de Antiguo Morelos, mediante el programa Tamaulipas Equipa.

El apoyo representa una herramienta para fortalecer este negocio y ampliar sus posibilidades de crecimiento, al facilitar que las personas emprendedoras cuenten con equipamiento adecuado para desarrollar sus actividades productivas y generar ingresos a través del autoempleo.

A través de Tamaulipas Equipa, el Gobierno del Estado mantiene acciones orientadas a acercar apoyos directamente a quienes buscan construir una fuente de ingresos mediante su propio esfuerzo, fortaleciendo la economía familiar y las oportunidades de desarrollo en los municipios.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de seguir generando condiciones para el empleo y el autoempleo, como parte de la política humanista y de transformación que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.