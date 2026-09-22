Por: Raúl Terrazas Barraza

El Sur, informes y turismo

Lunes y martes de esta semana fueron dedicados por el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, a los municipios del sur. Estuvo el primer día en González y Altamira, y siguió de frente en Madero y Tampico, además de recibir a la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien acudió a la presentación del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, programado del 26 al 29 de noviembre.

La presentación del Encuentro se refirió al contenido y al formato con el cual se llevará a cabo el evento, en el que esperan reunir a más de dos centenares de compradores nacionales e internacionales, quienes podrían colocar en el mercado turístico miles de visitantes mediante las citas de negocios que se generarán durante el encuentro.

La idea, como muchas de las que surgen desde Tamaulipas para el país y el mundo, es fortalecer la comercialización de paquetes turísticos e impulsar el turismo comunitario en los Pueblos Mágicos, sobre la base de las experiencias logradas hasta la fecha. Además, los promotores capacitados por las dependencias turísticas cuentan con las herramientas necesarias para trabajar con compradores y operadores de tours.

Según la secretaria Rodríguez Zamora, el Encuentro de noviembre tendrá un sentido real y se transforma junto con Tamaulipas, porque esta edición marca un antes y un después. Los que vengan en el futuro serán Encuentros de Pueblos Mágicos y Turismo Comunitario, como lo ha planteado la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

A ello se debe el nuevo formato, con el cual se busca que los beneficios de la actividad turística lleguen directamente a las comunidades. Contar con la asistencia de prestadores de servicios, artesanos, cocineras tradicionales, guías y operadores turísticos en espacios de comercialización, capacitación e intercambio de experiencias mejorará la derrama económica generada por esta actividad en los Pueblos Mágicos, de los cuales Tamaulipas tiene dos: Tula y Mier.

El titular del Poder Ejecutivo estatal hizo ver que el Encuentro representa una oportunidad para proyectar la oferta turística de Tamaulipas y mostrar las condiciones que ha construido la entidad para recibir visitantes y eventos de gran formato, como el de noviembre, que reunirá a representantes de las 32 entidades del país.

Respecto a los informes de los alcaldes, en el de Madero, Villarreal Anaya, luego de recibir el documento que contiene el estado que guarda la administración de Erasmo González Robledo, anunció que en esa misma ciudad, donde se acaba de inaugurar un nuevo Hospital General, se construirá una Unidad Oncológica con una inversión de 220 millones de pesos, misma que ya fue autorizada por el IMSS-Bienestar.

De la misma manera, señaló que en Madero se ha ejecutado una inversión cercana a los siete mil millones de pesos en los últimos cuatro años para impulsar programas y obras de salud, educación, infraestructura urbana, movilidad y bienestar destinados a la población vulnerable. Asimismo, destacó que el alcalde González Robledo cuenta con el respaldo de la administración estatal.

En Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya presentó un segundo informe de resultados, los cuales son consecuencia del trabajo ordenado y de la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno. Sin embargo, las tareas no terminan ahí, porque aún existen retos por alcanzar, aunque ahora se cuenta con bases concretas que permitirán consolidar la transformación del puerto.

Ante el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, la presidenta municipal dijo con voz firme y clara que Tampico avanza, se transforma y tiene rumbo; que se trabaja con la mirada puesta en el futuro y con la convicción de que sí es posible convertir a Tampico en el mejor lugar para vivir, pues con hechos y resultados se demuestra que “Tampico te Cuida”, lema de su administración.

Además, el mandatario estatal ponderó el trabajo realizado desde la alcaldía, al considerar que existe una gran gestora e impulsora de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para traducirla en obras, infraestructura y acciones de bienestar para la población porteña.

Los otros

Un gran ciclón en el Pacífico mexicano genera lluvias intensas en los estados de Guerrero y Michoacán, mismas que podrían extenderse a otras entidades del norte de esa región. Mientras tanto, en la capital de Tamaulipas, las temperaturas parecen variar finalmente, consecuencia de que este 22 de septiembre comenzó oficialmente el otoño. Por tanto, quedó atrás el verano extremadamente caluroso que vivieron los habitantes de esta entidad.

Lo inusual es que se trata de un fenómeno que se desarrolló en apenas unas cuantas horas y alcanzó la categoría cinco, la más alta en la escala con que se miden los huracanes. Por fortuna, de acuerdo con las proyecciones de la Conagua, se alejará paulatinamente de las costas mexicanas.

Los pronósticos para Tamaulipas indican que del martes al jueves podrían registrarse lluvias, aunque de manera aislada. Sin embargo, serán lluvias al fin, con las cuales se reducirán considerablemente las temperaturas superiores a los 40 grados.

La llegada del otoño es algo que la población esperaba desde hace tiempo. Por ello, hay quienes consideran que, al superarse las altas temperaturas, podrían registrarse cambios positivos en el estado de ánimo de las personas y que, con ello, habrá un fuerte impulso para trabajar con ahínco durante las semanas que faltan para concluir el año 2026.