Fomenta INJUVE espacios destinados al desarrollo integral y la resiliencia personal

-A través de jornadas informativas sobre salud mental e implementación de la estrategia ABC de las emociones

Camargo, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2026.- Con el objetivo de brindar herramientas emocionales a la comunidad estudiantil, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo una jornada informativa enfocada en el bienestar psicológico y la prevención del suicidio. La actividad tuvo lugar en el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) Plantel 14 “Profr. Guadalupe Martínez Gloria”, donde el alumnado participó en espacios destinados al desarrollo integral y la resiliencia personal.

Durante el encuentro, las y los jóvenes asistieron a la conferencia sobre Salud Mental e Implementación de la Técnica ABC, una metodología cognitiva diseñada para la identificación y gestión de emociones, así como para la reestructuración de pensamientos ante situaciones de estrés o crisis. La sesión fue respaldada por el Centro LIBRE Camargo y contó con la participación del delegado regional del INJUVE, Irving Jesús Treviño Mendoza.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la cultura preventiva en la entidad, incentivando el autocuidado, el trabajo en equipo y la detección temprana de señales de alerta tanto en el ámbito académico como familiar. Con este tipo de charlas, se busca eliminar el estigma que rodea a los padecimientos de salud mental y promover que la juventud reciba ayuda profesional oportunamente.

El éxito de la jornada fue posible gracias a la estrecha colaboración y apertura de autoridades del COBAT 14, quienes sumaron voluntades para priorizar la salud física y emocional de sus estudiantes. Esta alianza entre instituciones refuerza el compromiso social de construir entornos seguros, empáticos y protectores.

Finalmente, estas acciones responden a la visión humanista y de bienestar social que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsada a través del INJUVE dirigido por Oscar Azael Rodríguez Perales, perteneciente a la Secretaría del Trabajo liderada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, consolidando así políticas públicas dedicadas a garantizar el desarrollo pleno de las futuras generaciones tamaulipecas.