DAN INICIO LAS VISORÍAS CONVOCADAS POR CORRECAMINOS

-Este miércoles y jueves continuarán las visorías para futbolistas en las categorías 2011-2012-2013-2014 en la Unidad Deportiva Revolución Verde

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la asistencia de casi 50 jugadores y con el propósito de formar nuevos jugadores dentro de la institución, este martes dieron inicio las Visorías para las categorías 2011-2012-2013-2014, convocadas por el Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Dirección de Fuerzas Básicas y que tuvieron como sede los campos de la Unidad Deportiva Revolución Verde de esta ciudad.

Dichas visorías fueron coordinadas por los entrenadores Carlos Medina, Gerardo Guerra, Paul Ramírez, Adrián Abrego y Héctor Gaytán, además contó con la presencia de los cuerpos técnicos tanto de Liga Premier, así como de la Liga TDP, con el objetivo de fortalecer la detección de talentos en las citadas categorías.

Será este miércoles y jueves cuando continúe el proceso de detección y selección, en punto de las 17:00 horas en la Unidad Deportiva Revolución Verde.

Cabe hacer mención que este tipo de Visorías forman parte del Proceso de Selección en coordinación con el Club Necaxa, a través del convenio de colaboración entre ambas instituciones del balompié nacional, por lo que se espera una gran asistencia por parte de jugadores de la región que buscan mostrarse.

El objetivo es detectar y formar parte del proceso formativo de talento tamaulipeco, aspecto en el que ha hecho énfasis el Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado.

Los interesados podrán asistir este martes con ropa deportiva en color blanco y calzado de futbol, además acompañados de un adulto con capacidad de firmar la carta responsiva como tutores del futbolista menor de edad.