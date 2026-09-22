Aplican herramientas técnicas de riego a productores tamaulipecos de la zona citrícola

-A través de este programa podrán avanzar más eficientemente en el uso y aprovechamiento de recurso hídrico en sus actividades agrícolas

Padilla, Tamaulipas.- Septiembre 22 de 2026.- Con el compromiso de hacer más eficiente el uso y aprovechamiento del agua en las actividades agrícolas, el Gobierno de Tamaulipas, en seguimiento a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, implementó el Programa U104 Impulso para el Crecimiento y la Inversión Rural 2026, mediante el cual se otorgan subsidios económicos a pequeños productores de los municipios de la zona citrícola.

A través de este programa se beneficia a más de 20 pequeños productores citrícolas, quienes podrán avanzar en la modernización de sus sistemas de riego, contribuyendo a un uso más eficiente del recurso hídrico y al fortalecimiento de sus actividades productivas.

El subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, explicó que, como parte de las acciones del Programa U104, se lleva a cabo la instalación de sistemas de riego tecnificado, con el propósito de avanzar paulatinamente en la sustitución del riego rodado por métodos que permitan un mejor aprovechamiento del agua.

“Con estas acciones buscamos que los productores cuenten con herramientas y tecnología que les permitan hacer un uso más eficiente del agua, al mismo tiempo que fortalecen su producción y productividad”, señaló.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, impulsa acciones encaminadas a fortalecer las actividades productivas del sector rural, mediante la incorporación de tecnología y el mejoramiento de los procesos agrícolas.

La dependencia estatal refrenda su compromiso de continuar apoyando a las personas productoras agrícolas de Tamaulipas, promoviendo una producción más eficiente, competitiva y sostenible, que contribuya al desarrollo y bienestar de las familias del campo tamaulipeco.